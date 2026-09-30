Как правильно хранить свеклу, морковь и картофель зимой: основные правила и распространенные ошибки

Просто сложить все в один погреб и забыть до весны не получится. Одни овощи нуждаются в холоде и высокой влажности, а другие в таких условиях начнут быстрее портиться.

Styler рассказывает, как правильно распределить осенний урожай и как лучше его хранить.

Морковь, свекла и капуста

Для моркови оптимальной считается температура 0-2 градуса и относительная влажность 98-100%, отмечают специалисты Iowa State University Extension and Outreach . При слишком сухом воздухе корнеплоды теряют влагу и увядают.

Перед закладкой на хранение у моркови и свеклы удаляют ботву, оставляя примерно 1-2,5 см. Небольшое количество моркови можно держать в перфорированных пакетах в холодильнике. Большие запасы можно засыпать песком или опилками.

Капусте также нужны холодные и влажные условия. При правильном режиме эти овощи могут храниться несколько месяцев. University of Minnesota Extension относит морковь, свеклу и капусту к культурам, хорошо хранящимся в холодных и влажных условиях.

Лук и чеснок

Для лука и чеснока чрезмерная влажность не подходит, поэтому их не следует хранить в тех же условиях, что морковь или свекла. Для лука Iowa State University рекомендует температуру 0-4 градуса и относительную влажность 65-70%.

Перед заделкой лук нужно хорошо просушить в течение 2-3 недель в теплом, сухом и проветриваемом месте. О завершении сушки свидетельствует сухая шейка и шелест внешних чешуй. После этого специалисты советуют обрезать ботву примерно на 2,5 см над луковицей.

Луковицы с толстой шейкой сохраняются хуже, поэтому их лучше использовать первыми. Для хранения подойдут сетки, корзины и другие емкости, обеспечивающие свободную циркуляцию воздуха. В оптимальных условиях чеснок может храниться около 6-7 месяцев.

University of Minnesota также отмечает, что лук и чеснок можно длительно хранить в холодильнике, тогда как для большинства других овощей такой способ не подходит.

Картофель

Сразу после сбора картофель не следует переносить в постоянное хранилище. Сначала клубни выдерживают около двух недель при температуре 10-15 градусов, чтобы мелкие повреждения зажили, а кожура укрепилась.

После этого картофель хранят в темноте при температуре около 4 градусов. Свет влечет за собой позеленение клубней. При температуре 10 градусов и выше они могут начать прорастать уже через 2-3 месяца.

Слишком низкая температура также нежелательна: в картофеле увеличивается содержание сахаров, из-за чего он приобретает сладковатый вкус. После нескольких дней при комнатной температуре этот эффект может снизиться.

Картошку также не следует держать рядом с яблоками и другими спелыми фруктами. Они выделяют этилен, который может провоцировать прорастание.

Тыква

Тыкву лучше хранить отдельно от моркови и свеклы. Для него необходимы сухие условия и температура около 10-13 градусов. По данным University of Minnesota, тыквы чувствительны к температурам ниже 7 градусов, поэтому холодные и влажные условия для них не подходят.

Продолжительность хранения зависит от сорта. Одни тыквы могут лежать несколько недель, другие - до полугода при оптимальных условиях.

Также тыквы лучше держать отдельно от яблок и груш.

Как правильно распределить урожай

Если все овощи хранятся в одном помещении, их следует разместить в соответствии с потребностями каждой культуры. Морковь, свеклу и капусту можно держать в наиболее холодной и влажной части. Лук и чеснок лучше разместить отдельно - в сухом месте с хорошей вентиляцией. Картофель нужно защитить от света, а тыква - от чрезмерного переохлаждения и влаги.

Яблоки и груши рекомендуется держать отдельно, чтобы этилен не влиял на чувствительные к нему овощи, в частности, картофель и тыкву.

Независимо от способа хранения важно отобрать только целые и здоровые плоды. Поврежденные или с признаками порчи лучше убрать, поскольку это может распространяться на соседние запасы.

Поэтому важно учитывать потребности каждой культуры и следить за температурой, влажностью и вентиляцией на протяжении всего периода хранения.