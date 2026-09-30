"Больше возможностей": Дантес рассказал, завидует ли участникам новой "Фабрики зірок"

Украинский певец Владимир Дантес, в свое время сам ставший известным благодаря "Фабриці зірок", рассказал, как относится к участникам нового сезона шоу . Артист признался, что кое в чем даже завидует новым "фабрикантам".

Как рассказывает Styler, об этом Дантес рассказал в интервью 24 каналу .

Завидует ли Дантес новым "фабрикантам"

По словам артиста, сегодня у молодых исполнителей есть значительно больше возможностей для развития собственной карьеры еще во время участия в шоу. Они могут вести соцсети, собирать свою аудиторию и сразу выпускать музыку на стриминговых платформах.

Именно этому Дантес, по его словам, немного завидует. Когда он участвовал в "Фабриці зірок", главным способом заявить о себе был телевизионный эфир.

Артист признался, что одновременно ностальгирует по определенной наивности того периода. Тогда не было TikTok, стресса и необходимости постоянно работать над личным брендом. Участники, прежде всего, хотели петь и волновались, останутся ли в шоу еще на неделю.

Дантес пошутил, что в этом были свои преимущества: после эфира участникам по крайней мере не нужно было дополнительно снимать контент для TikTok.

Что Дантес думает об участниках новой "Фабрики зірок"

Певец также объяснил, по каким критериям оценивает новое поколение артистов. По его мнению, хорошего вокала недостаточно, чтобы заинтересовать публику.

Для Дантеса важны харизма, характер исполнителя и его способность остаться в памяти зрителей после выступления.

"Можно где-то неидеально спеть, но сделать так, что тебя запомнят. Для артиста это не менее важно", – пояснил он.

Таким образом, Дантес видит одно из главных отличий между поколениями "Фабрики" именно в возможностях для самостоятельного развития. Современные участники могут не только показать себя в телевизионном проекте, но и параллельно формировать собственную аудиторию вне его.

Что известно об участии Дантеса в "Фабриці зірок"

Владимир Дантес стал участником второго сезона украинской "Фабрики зірок" в 2008 году. Именно во время проекта он начал выступать вместе с Вадимом Олейником. Их дуэт победил во втором сезоне шоу.

После завершения проекта музыканты продолжили выступать вместе. Сначала коллектив назывался "Дантес & Олейник", а впоследствии получил название "ДіО.фільми". Одной из известнейших композиций дуэта стала "Девочка Оля".

Именно на "Фабриці зірок" Владимир Гудков также получил сценическую фамилию Дантеса. По воспоминаниям Натальи Могилевской, после исполнения французской песни участника стали называть "французиком", а затем команда остановилась на псевдониме Дантес.

Теперь, спустя годы после собственного участия в шоу, Дантес вернулся в обновленную "Фабрику зірок" уже в роли ведущего.