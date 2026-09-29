Беременная Ирина Федишин провела гендер-пати: кого ждет певица (видео)

Украинская певица Ирина Федишин, которая беременна в третий раз, поделилась кадрами особого семейного праздника. Вместе с мужем и сыновьями она наконец-то раскрыла главную интригу - кого они ожидают.
Об этом подробнее рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram певицы.
Федишин показала видео с гендер-пати
"Это Божье благословение. Счастливы безгранично и благодарим Бога за этот подарок", - написала артистка в подписи к видео.
На кадрах она вместе с мужем и сыновьями Юрием и Олегом стоит возле белых баллонов с надписью "Boy or Girl".
Семья вместе считает: "3, 2, 1", после чего из баллонов вырывается розовый дым. Так Федишин и его близкие узнали, что третий ребенок - это девочка.
"Девочка, ура!" - радостно восклицает артистка.
Как известно, сейчас певица находится на 33-й неделе беременности - на восьмом месяце. То есть долгожданное пополнение в семье должно состояться уже в конце октября - начале ноября.
Когда Федишин сообщила о беременности
О третьей беременности Ирина Федишин объявила 19 августа. Певица опубликовала видео, на котором сначала появилась в белом кружевном платье с букетом цветов.
Впоследствии артистка повернулась боком к камере и продемонстрировала округлый живот, таким образом подтвердив, что они с мужем Виталием Човником ждут ребенка.
"Время открыть наш секрет. Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", - написала Федишин.
Что раньше певица говорила о пополнении
Ирина Федишин и ее муж и продюсер Виталий вместе уже 20 лет - они воспитывают двух сыновей - 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега.
Еще в апреле 2026 года в интервью певица рассказывала о желании мужчины иметь еще одного ребенка. Тогда она говорила, что он особенно мечтает о дочери.
"Он очень хочет доченьку. Что ж, поживем - увидим", - интриговала тогда артистка.
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