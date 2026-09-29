Вагітна Ірина Федишин провела гендер-паті: на кого чекає співачка (відео)

Українська співачка Ірина Федишин, яка вагітна втретє , поділилася кадрами особливого сімейного свята. Разом із чоловіком і синами вона нарешті розкрила головну інтригу - на кого вони очікують.

Про це детальніше розповідає Styler з посиланням на відео в Instagram співачки.

Федишин показала відео з гендер-паті

"Це Боже благословення. Щасливі безмежно і дякуємо Богові за цей дарунок", - написала артистка у підписі до відео.

На кадрах вона разом із чоловіком та синами Юрієм і Олегом стоїть біля білих балонів із написом "Boy or Girl".

Родина разом рахує: "3, 2, 1", після чого з балонів виривається рожевий дим. Так Федишин та її близькі дізналися, що третя дитина буде дівчинкою.

"Дівчинка, ура!" - радісно вигукує артистка.

Як відомо, зараз співачка знаходиться на 33-му тижні вагітності - на восьмому місяці. Тобто довгоочікуване поповнення у родині має відбутися вже наприкінці жовтня - на початку листопада.

Коли Федишин повідомила про вагітність

Про третю вагітність Ірина Федишин оголосила 19 серпня. Співачка опублікувала відео, на якому спочатку постала у білій мереживній сукні з букетом квітів.

Згодом артистка повернулася боком до камери та продемонструвала округлий живіт, таким чином підтвердивши, що вони з чоловіком Віталієм Човником чекають на дитину.

"Час відкрити наш секрет. Скоро наша сім'я стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті", - написала Федишин.

Що раніше співачка казала про поповнення

Ірина Федишин та її чоловік і продюсер Віталій разом уже 20 років - вони виховують двох синів - 15-річного Юрія та 11-річного Олега.

Ще у квітні 2026 року в інтерв'ю співачка розповідала про бажання чоловіка мати ще одну дитину. Тоді вона казала, що він особливо мріє про доньку.

"Він дуже хоче донечку. Що ж, поживемо - побачимо", - інтригувала тоді артистка.