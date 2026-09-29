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Головна Люди Позбавлення Потапа звання заслуженого артиста: Зеленський звернувся до прем'єра та СБУ
Люди 29 вересня 2026 · 12:00
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Позбавлення Потапа звання заслуженого артиста: Зеленський звернувся до прем'єра та СБУ

Документ щодо позбавлення Олексія Потапенка державної відзнаки набрала необхідну кількість голосів, і тепер питання мають опрацювати Кабмін та СБУ
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Позбавлення Потапа звання заслуженого артиста: Зеленський звернувся до прем'єра та СБУ

Потап може втратити державне почесне звання (фото: Styler)

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо позбавлення Олексія Потапенка звання "Заслужений артист України". Глава держави не ухвалював рішення про позбавлення нагороди, а направив звернення для опрацювання прем’єр-міністру та керівництву СБУ.

Styler з посиланням на відповідь президента, оприлюднену на офіційному порталі глави держави, розповідає, що відомо про подальший розгляд питання.

Що відповів Зеленський на петицію

Електронну петицію щодо позбавлення Потапенка почесного звання оприлюднили 28 серпня. Вона набрала 25 895 голосів за необхідних 25 тисяч, після чого президент розглянув звернення та надав офіційну відповідь 28 вересня.

Позбавлення Потапа звання заслуженого артиста: Зеленський звернувся до прем'єра та СБУ
Петиція щодо позбавлення Олексія Потапенка звання "Заслуженого артиста України" (скриншот)

"Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію, за підтримку ініціатив, спрямованих на захист українського культурно-інформаційного простору від російських впливів та наративів", - написав глава держави.

Зеленський направив петицію прем'єр-міністру Сергію Корецькому та тимчасово виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Олександру Покладу.

"З огляду на викладене згадану петицію мною надіслано прем'єр-міністру України С.Ф.Корецькому та тимчасово виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України генерал-майору О.В.Покладу з проханням відповідно до компетенції опрацювати порушене у петиції питання в установленому законодавством порядку", – додав Зеленський.

Вони мають опрацювати порушене у зверненні питання відповідно до своїх повноважень та вимог законодавства.

Чому виникла петиція

Авторка звернення Катерина Таран просила ініціювати процедуру позбавлення Потапенка звання "Заслужений артист України".

У тексті петиції серед аргументів згадуються публічна діяльність артиста, використання російськомовного культурного продукту, його висловлювання щодо української мови, співпраця з громадянами РФ та представниками російського шоу-бізнесу, а також професійна діяльність за межами України.

Водночас ці твердження є аргументами авторки петиції, а не встановленими рішенням державного органу фактами. Саме тому президент доручив компетентним органам опрацювати порушене питання.

Чи можуть позбавити Потапа звання

У відповіді Зеленський нагадав, що "Заслужений артист України" є державною нагородою. Закон передбачає можливість позбавлення державної нагороди, зокрема, за обвинувальним вироком суду у визначених законом випадках або в межах застосування санкцій.

Якщо йдеться про санкційний механізм, відповідні пропозиції можуть подавати, зокрема, Кабінет міністрів та Служба безпеки України. Матеріали при цьому повинні містити достатні відомості про відповідні дії та факти, обґрунтування рішення й правові підстави.

Тому нинішня відповідь президента не означає, що Потап уже позбавлений звання. Наразі йдеться про передачу питання на опрацювання відповідним державним органам.

Коли Потап отримав звання

Олексій Потапенко отримав почесне звання "Заслужений артист України" ще 2020 року. Тепер питання про можливість його позбавлення нагороди має пройти передбачену законом процедуру.

Окремо на сайті президента залишаються інші петиції щодо артиста. Зокрема, ще одна петиція, присвячена позбавленню Потапенка звання через його публічні висловлювання щодо української мови та культури, станом на 29 вересня 2026 року продовжує збір підписів і не набрала необхідних 25 тисяч голосів.

Раніше ми розповідали про те, як Олексія Потапенко внесли до бази "Миротворця" разом із дружиною - артисткою Настею Каменських.

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