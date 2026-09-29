Лишение Потапа звания заслуженного артиста: Зеленский обратился к премьеру и СБУ

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию о лишении Алексея Потапенко звания "Заслуженный артист Украины" . Глава государства не принимал решения о лишении награды, а направил обращение для проработки премьер-министру и руководству СБУ.

Styler со ссылкой на ответ президента , обнародованный на официальном портале главы государства, рассказывает, что известно о дальнейшем рассмотрении вопроса.

Что ответил Зеленский на петицию

Электронную петицию по поводу лишения Потапенко почетного звания обнародовали 28 августа. Она набрала 25 895 голосов за необходимые 25 тысяч, после чего президент рассмотрел обращение и предоставил официальный ответ 28 сентября.

Петиция о лишении Алексея Потапенко звания "Заслуженного артиста Украины" (скриншот)

"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию, за поддержку инициатив, направленных на защиту украинского культурно-информационного пространства от российских влияний и нарративов", - написал глава государства.

Зеленский направил петицию премьер-министру Сергею Корецкому и временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Александру Покладу.

"Учитывая изложенную упомянутую петицию, мной направлен премьер-министру Украины С.Ф.Корецкому и временно исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины генерал-майору А.В.Покладу с просьбой в соответствии с компетенцией проработать поднятый в петиции вопрос в установленном законодательством порядке", – добавил Зеленский.

Они должны проработать поднятый в обращении вопрос в соответствии со своими полномочиями и требованиями законодательства.

Почему возникла петиция

Автор обращения Екатерина Таран просила инициировать процедуру лишения Потапенко звания "Заслуженный артист Украины".

В тексте петиции среди аргументов упоминаются публичная деятельность артиста, использование русскоязычного культурного продукта, его высказывания по украинскому языку, сотрудничество с гражданами РФ и представителями русского шоу-бизнеса, а также профессиональная деятельность за пределами Украины.

В то же время, эти утверждения являются аргументами автора петиции, а не установленными решением государственного органа фактами. Именно поэтому президент поручил компетентным органам проработать поднятый вопрос.

Могут лишить Потапа звание

В ответе Зеленский напомнил, что "Заслуженный артист Украины" - государственная награда. Закон предусматривает возможность лишения государственной награды, в частности по обвинительному приговору суда в определенных законом случаях или в пределах применения санкций.

Если речь идет о санкционном механизме, соответствующие предложения могут подавать, в частности, Кабинет Министров и Служба безопасности Украины. Материалы при этом должны содержать достаточные сведения о соответствующих действиях и фактах, обосновании решения и правовых основаниях.

Поэтому нынешний ответ президента не означает, что Потап уже лишен звания. Речь идет о передаче вопроса на проработку соответствующим государственным органам.

Когда Потап получил звание

Алексей Потапенко получил звание "Заслуженный артист Украины" еще в 2020 году. Теперь вопрос о возможности его лишения награды должен пройти предусмотренную законом процедуру.

Отдельно на сайте президента остаются другие петиции по поводу артиста. В частности, еще одна петиция, посвященная лишению Потапенко звания из-за его публичных высказываний по украинскому языку и культуре, по состоянию на 29 сентября 2026 года продолжает сбор подписей и не набрала необходимых 25 тысяч голосов.