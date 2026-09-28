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Люди 28 сентября 2026 · 17:42
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Соломия Витвицкая рассекретила имя сына и объяснила его особое значение

Имя для малыша предложил именно муж ведущей, и этому есть особая причина
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Соломия Витвицкая рассекретила имя сына и объяснила его особое значение

Как Витвицкая назвала первенца (коллаж: Styler)

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала мамой 26 сентября, а теперь рассказала, как они с Алексеем Ситайло назвали сына и почему это имя имеет для их семьи особый символизм.

Styler со ссылкой на ее пост в Instagram рассказывает, что означает имя мальчика и как его выбирали.

Как Соломия Витвицкая назвала сына

По словам ведущей, они с Алексеем хотели найти для сына самое украинское имя - красивое, сильное и подходящее ребенку. В конце концов супруги остановились на имени Устим.

Интересно, что этот вариант предложил именно муж Витвицкой. А уже после того, как пара определилась с именем, они обнаружили еще одно символическое совпадение.

Имя Устим связывают с латинским словом justus, которое означает "справедливый". Для семьи это оказалось особенно знаковым, ведь профессиональная жизнь Алексея Ситайла связана с юстицией.

"Мы с Алексеем хотели именно украинское имя - красивое, сильное и такое, которое будет подходить нашему сыну. Устим - имя, которое предложил Алексей", - рассказала Витвицкая.

Ведущая также обратила внимание на дату рождения мальчика. Устим появился на свет 26 сентября. По словам Соломии, им рассказали, что согласно цифровой психологии люди, рожденные 26 числа, якобы испытывают обостренное чувство справедливости.

"Наш Устим", - трогательно подписала ведущая фотографии с сыном.

Соломия также пошутила, что как только они окончательно определились с именем, мальчик словно сам решил, что пришло время встречи с родителями.

Соломия Витвицкая рассекретила имя сына и объяснила его особое значениеСоломия Витвицкая с сыном и мужем (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Что известно о беременности Соломии Витвицкой

Для 46-летней Соломии Витвицкой эта беременность стала первой. О предстоящем пополнении в семье телеведущая объявила в апреле 2026 года. Впоследствии пара сообщила, что ждет мальчика.

История отношений Витвицкой и Ситайла началась задолго до их романа. После начала полномасштабной войны они стали больше общаться. В тот момент Алексей, ранее работавший судьей на Сумщине, присоединился к рядам ВСУ и обратился к телеведущей за помощью для своего подразделения.

Соломия, много лет занимающаяся волонтерством, поддержала военных. Общее дело и постоянное общение постепенно сблизили их, а затем дружеские отношения переросли в романтические.

Публично о своих отношениях пара рассказала в начале 2024 года. В феврале 2025 года Ситайло признался возлюбленной во время отдыха в Буковеле, и Витвицкая ответила ему согласием.

В июне 2026 года Соломия и Алексей официально стали супругами. Влюбленные устроили камерную свадьбу на Закарпатье, пригласив только самых близких людей.

Ранее Styler рассказывал, какие украинские звезды станут мамами в этом году.

Теги: Новости шоу-бизнеса Соломия Витвицкая Звезды шоу-бизнеса
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