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Люди 28 сентября 2026 · 15:59
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"Я счастлива": бывшая жена Виктора Розового отреагировала на его помолвку

Она рассказала, следит ли за жизнью бывшего мужа, а также призналась, что сейчас происходит в ее личной жизни.
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
"Я счастлива": бывшая жена Виктора Розового отреагировала на его помолвку

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина (фото: Styler)

Ольга Мерзликина прокомментировала новость о помолвке юмориста Виктора Розового, с которым рассталась в июне 2025 года. Она также рассказала, как живет после расставания и готова ли к новым отношениям.

Styler рассказывает, что Мерзликина сказала о предстоящей свадьбе эксчеловика в новом выпуске "Ближе к звездам", который уже вышел на YouTube.

Что Мерзликина сказала о помолвке Розового

Виктор Розовый сделал предложение своей девушке 3 августа - ровно через год после начала их отношений. О помолвке стало известно в сентябре, когда Виктор и его избранница Яна-Катерина поделились общими фотографиями в Instagram.

Ольга Мерзликина отреагировала на эту новость в YouTube-проекте «Ближе к звездам». По ее словам, она увидела информацию в интернете, поскольку за жизнью бывшего супруга не следит. Блогерша заверила, что искренне рада за него и не имеет к нему претензий.

"Я счастлива. Если ему хорошо, то окей. Я не лезу в то. Это его жизнь, я за ним не слежу. Я не держу на нем зла. Мне все равно. Я просто живу свою жизнь", - сказала она.

Что известно о личной жизни Мерзликиной

Ольга рассказала, что сейчас не в отношениях, но от знакомств не отказывается. По ее словам, она ходит на свидание, но встретить своего человека непросто. Блогерша призналась, что хочет влюбиться и быть счастливой рядом с партнером.

Мерзликина поделилась и приятной подробностью: накануне одна из подписчиков прислала ей цветы. Она также добавила, что мужчины, действительно этого хотят, всегда найдут способ проявить внимание.

"Я сейчас хожу на свидание, но что-то очень тяжело сейчас со всем этим. Вчера подписчик послал мне цветы, это так приятно! Мужчины, если захотят, найдут выход, когда нет телефона, нет ничего. Я готова доверять и любить", - рассказала блогерша.

Что известно о разводе Розового и Мерзликиной

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина были вместе 13 лет, из которых год в браке. Официально развелась пара в июне 2025 года.

После разрыва бывшие супруги публично рассказывали о проблемах в отношениях. Мерзликина заявляла, что причиной развода стали измены Розового. В интервью Марии Ефросининой она рассказывала, что узнала о переписке, фото и других материалах, которые, по ее словам, свидетельствовали об изменах.

Розовый со своей стороны также публично говорил об изменах. В интервью Рамине Эсхакзай он признал, что изменял жене, но объяснял это сложным периодом на войне и проблемами в отношениях. После выхода интервью между бывшими супругами возник новый публичный конфликт.

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