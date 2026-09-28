Улитка из рисовой бумаги с курицей и грибами: хрустящая закуска с высоким содержанием белка

Высокобелковую закуску можно приготовить из рисовой бумаги, куриного филе, грибов и сыра. Улитка получается хрустящей снаружи, а внутри имеет сочную начинку.

Как приготовить улитку из рисовой бумаги, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт пользовательницы "_ilona.sv" в Instagram .

Что нужно для приготовления

Ингредиенты на 1 улитку:

3 листа рисовой бумаги

150 г запеченного куриного филе

50 г запеченных грибов

20 г сыра

1 яйцо

щепотка кунжута.

Как приготовить улитку из рисовой бумаги

Рисовую бумагу по одному окуните в взбитое яйцо и сложите листы один на один.

На рисовую бумагу выложите начинку: запеченное куриное филе, грибы и сыр. По желанию начинку можно изменить по своему вкусу.

Сверните все в рулет, а затем сформуйте из него улитку.

Сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Отправьте в духовку и запекайте до появления золотистой хрустящей корочки.

Как сделать улитку, чтобы начинка не разорвала тесто

Перед заворачиванием дайте запеченной курице и грибам остыть. Если после приготовления осталась жидкость, отмечает авторка рецептов ChihYu Smith, слейте ее.

Начинку нарежьте небольшими кусочками: так ее будет легче распределить равномерно и завернуть, не повредив рисовую бумагу.

Пищевая ценность

В одной улитке - около 470 ккал.

белки - 62 г

жиры - 15 г

углеводы - 20 г