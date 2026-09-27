Чтобы не мерзнуть зимой: что проверить в квартире до начала отопительного сезона

До старта отопительного сезона лучше заранее проверить квартиру на слабые места. Сквозняки из окон, неисправные батареи, проблемы с вентиляцией или старая проводка могут дать о себе знать уже с первыми холодами.

Что следует сделать уже сейчас, рассказывает Styler.

Проверьте окна и балконные двери

Осмотрите уплотнители на окнах и балконных дверях и проверьте, нет ли мест, откуда чувствуется сквозняк. Изношенные уплотнители, неплотное прилегание или поврежденные стыки могут увеличивать теплопотери.

Госэнергоэффективность рекомендует уплотнять окна и двери, а по возможности устанавливать энергоэффективные окна. Поэтому мелкие проблемы лучше устранить до начала холодов, а не ждать первых морозов.

Проверьте батареи и освободите пространство вокруг них

Убедитесь, что радиаторы не закрыты мебелью или плотными шторами, которые могут препятствовать распространению тепла. Если прошлой зимой батарея грела неравномерно или отдельные радиаторы оставались холодными, об этом следует заранее сообщить ОСМД или управляющему, как рекомендует НКРЭКУ.

Для домов с централизованным отоплением подготовка системы предусматривает, в частности, отладку, ремонт, промывку и проверку гидравлических режимов. Самостоятельно вмешиваться во внутридомовую систему отопления жильцам не нужно.

Осмотрите терморегуляторы

Если на батареях установлены термостатические регуляторы, обратите внимание, нормально ли они реагируют на изменение положения. Такие устройства позволяют регулировать подачу тепла в радиатор и контролировать температуру в помещении.

Установка и использование термостатических регуляторов прямо указана среди рекомендаций Госэнергоэффективности для жильцов многоквартирных домов. Если регулятор заедает или не работает, лучше решить проблему до начала отопительного сезона.

Обслужите отопительное оборудование

Если в квартире имеется индивидуальное отопление, до холодов следует проверить исправность котла или другого оборудования. Это особенно актуально для систем, работа которых зависит от электроэнергии.

ГСЧС в рекомендациях к новому отопительному сезону отдельно отмечает безопасной эксплуатации электросетей, систем отопления и теплогенерирующего оборудования. Газовое оборудование не следует самостоятельно разбирать или ремонтировать – для этого следует обращаться к квалифицированному специалисту.

Проверьте вентиляцию

Перед началом отопительного сезона убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты и не заблокированы. Перед холодами убедитесь, что вентиляционные каналы не перекрыты и тяга работает нормально.

НКРЭКУ подчеркивает, что особенно важно следить за ней в квартирах, где используются газовые приборы. Если есть проблемы с вентиляцией или тягой, их следует решить до начала активного отопления.

Осмотрите розетки и электросеть

Перед зимой проверьте состояние розеток, удлинителей и кабелей, особенно, если планируете пользоваться электрическим обогревателем. Важно осмотреть внутренние электросети и розетки.

Дополнительная перегрузка зимой может создавать риски для старой или неисправной проводки. Если розетка нагревается, искрит или имеет следы повреждения, не следует пользоваться до проверки специалистом.

Подготовьтесь к возможным отключениям

Для украинских квартир следует предусмотреть сценарий, когда одновременно пропадает электричество, а отопление зависит от питания. Проверьте павербанки, фонари, зарядные станции или UPS, если у вас есть.

Госэнергоэффективность рекомендует жителям многоэтажек иметь резервные источники питания, в частности UPS или инвертор с аккумулятором, а также павербанк и фонари с запасом батарей.

ГСЧС в сентябре 2026 года также отдельно рассматривала вопросы резервного энергообеспечения и безопасного использования таких устройств при подготовке жилого фонда к зиме.