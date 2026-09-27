Как завершить отношения после лжи партнера: советы лайф-коуча Виталия Курсика

Ложь партнера может побуждать завершить отношения , но решиться на разговор бывает непросто. Человек начинает оправдывать избранника, ждет благоприятный момент, а после разрыва снова и снова ищет ответы в прошлом.

О том, как пройти этот этап, когда вы уже решили завершить отношения, эксклюзивно Styler рассказал лайф-коуч Виталий Курсик.

Не ищите оправданий, чтобы остаться

Курсик начинает с ситуации, когда человек уже разоблачил ложь партнера и почувствовал, что дальше так продолжаться не может. Именно тогда может возникнуть желание преуменьшить произошедшее и убедить себя дать отношениям еще один шанс.

"Не ищи доказательства, чтобы убедить себя, что стоит остаться. Ты уже поймал момент, когда внутренний голос сказал "стоп", и самое плохое, что можно сделать, это начать доказывать самому себе, что на самом деле все не так плохо", - говорит лайф-коуч.

Такое оправдание ситуации он называет рационализацией и предостерегает, что оно может надолго откладывать решение.

"Это называется рационализация, и она съедает годы жизни людей, которые действительно все поняли еще в первый месяц", - отмечает Курсик.

Разговор о разрыве не должен быть идеальным

Еще одна ловушка - ожидание момента, когда удастся разойтись спокойно и безболезненно. По словам собеседника, стремление красиво завершить отношения иногда вынуждает затягивать разговор.

"Разговор о завершении отношений не должен быть идеальным. Многие затягивают разрыв, потому что ждут "правильного момента" или хотят, чтобы все закончилось красиво, без слез и драмы. Такого момента не будет", - высказывает свое мнение лайф-коуч.

Он отмечает, что волнение и неудачно подобранные слова не означают, что человек не готов озвучить свое решение.

"Иногда нужно просто сказать то, что нужно сказать, даже если голос дрожит и фразы получаются не такими красивыми, как ты прокручивал у себя в голове", - объясняет Курсик.

Не оставайтесь в бесконечном разборе прошлого

По завершении отношений вопросы могут остаться. Человек вспоминает разговоры и события, пытаясь понять, когда начался обман и почему он не заметил его раньше.

"По завершении отношений с лжившим человеком будет соблазн "разобраться, почему так произошло", то есть прокручивать все заново, искать моменты, где можно было что-то заметить раньше", - говорит лайф-коуч.

Курсик советует отличать осмысление опыта от постоянного возвращения к тем же переживаниям.

"Это нормальный этап, но он должен заканчиваться, а не становиться новым образом жизни. Анализ полезен один раз, чтобы сделать выводы, а не ежемесячно по кругу", - отмечает он.

Позвольте себе поставить точку

В заключение Курсик возвращается к праву человека решать, в каких отношениях он хочет оставаться.

"И, пожалуй, самое важное. Выход из отношений с лжецом редко бывает о "правильно или неправильно". Он о том, что ты решаешь больше не жить в реальности, которую тебе подсовывает другой человек. Это уже достаточно", - заключает лайф-коуч.