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Полезное 19 сентября 2026 · 17:28
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Безответственность и обесценивание: психолог Краснихина назвала типы партнеров, с которыми сложно строить отношения

Психологиня объяснила, какие черты партнера могут усложнять здоровые и равноправные отношения
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler Юлия Краснихина Юлия Краснихина Эксперт психолог
Безответственность и обесценивание: психолог Краснихина назвала типы партнеров, с которыми сложно строить отношения

С какими типами партнеров возможно сложно построить гармоничные отношения (фото: Styler)

Когда мы влюблены, нам хочется верить, что со временем партнер изменится и станет более внимательным, ответственным или готовым к серьезным отношениям. Однако проблема не всегда заключается во временных трудностях - иногда речь идет об устойчивых моделях поведения, которые могут серьезно мешать построению здоровых отношений.

О том, на какие типы поведения стоит обратить внимание, эксклюзивно Styler рассказала психолог Юлия Краснихина.

Человек, который не берет ответственности за свою жизнь

По словам психолога, такой партнер постоянно находит виновных в своих проблемах: обстоятельства, коллег, родителей или бывших партнеров.

"Если человек не готов признавать свою ответственность, ему сложно меняться и развиваться в отношениях", - говорит эксперт.

Человек, обесценивающий чувство партнера

Еще один тип поведения, на который обращает внимание Краснихина, это обесценивание чувств другого человека.

"Фразы типа "Ты все придумываешь", "Не преувеличивай" или "Ты слишком чувствительна" постепенно разрушают доверие и эмоциональную близость", - пояснила Юлия.

Психолог отмечает, что в здоровых отношениях чувства партнера не высмеиваются и не игнорируются.

Человек, который не готов к диалогу

В любых отношениях случаются трудности. Но если партнер избегает разговоров, отказывается обсуждать проблемы или каждый раз закрывается от контакта, разрешать конфликты становится почти невозможно.

"В любых отношениях случаются трудности. Но если партнер избегает разговоров, отказывается обсуждать проблемы или каждый раз закрывается от контакта, разрешать конфликты становится почти невозможно", - считает психолог.

Краснихина также подчеркивает, что людей не стоит делить на "хороших" и "плохих". В то же время существуют модели поведения, которые делают построение здоровых и счастливых отношений очень сложным.

"И главный вопрос заключается не в том, изменится ли партнер, а в том, готов ли он признавать проблему и работать над собой", - говорит Юлия.

По словам психолога, люди меняются не тогда, когда этого хочет партнер, а когда сами видят проблему и готовы брать ответственность за изменения.

Раньше мы рассказывали о том, какие фразы родителей способны отрицательно повлиять на самооценку ребенка.

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