Ханзаде Ватансевер Османоглу: что известно о прямом потомке Роксоланы и Сулеймана в 16-м поколении

Роксолана, известная в Османской империи как Хюррем Султан, вошла в историю как супруга султана Сулеймана Пышного и мать будущего султана Селима II. Ее происхождение связывают с Рогатином на территории современной Украины. Спустя столетие ее потомки продолжают жить в Турции . Среди них - юная Ханзаде Ватансевер Османоглу.

Styler со ссылкой на сообщение со страницы royalfamily_fan_ru в Threads рассказывает, что известно о современной потомке Хюррем Султане.

Кто такая Ханзаде Ватансевер Османоглу

Ханзаде родилась 2 июля 2013 года в Стамбуле. Ее родители - Нильхан Османоглу и турецкий бизнесмен Мехмет Бехлюль Ватансевер.

О рождении девочки турецкие СМИ писали еще в 2013 году. Тогда сообщалось, что Нильхан Османоглу родила дочь, которую назвали Ханзаде, а сама Нильхан является потомком султана Абдул-Гамида II.

Ханзаде Ватансевер Османоглу (instagram.com/nilhansultan)

Сегодня же семья не слишком часто показывает девочку публично. В то же время, ее имя периодически появляется в материалах о современных представителях Османской династии.

По информации издательства Aile Yayınları, Нильхан Османоглу воспитывает двоих детей - дочь Ханзаде и сына Мехмеда Вахдеддина.

Нильхан Османоглу с детьми (фото: instagram.com/nilhansultan)

Какая связь Ханзаде с Роксоланой

Семейная линия Ханзаде действительно ведет к султану Селиму II - сыну Хюррем Султану и Сулейману Пышному. Именно из-за этой ветви современная представительница Османов является дальним потомком Хюррем.

Ее родословная проходит через нескольких османских правителей: Селим II, Мурад III, Мехмед III, Ахмед I, Ибрагим I, Мехмед IV, Ахмед III, Мустафа III и Махмуд II.

Далее эта ветвь приводит к султану Абдул-Меджиду I и султану Абдул-Гамиду II, после чего - к представителям династии, живущим уже в современной Турции.

Таким образом, Ханзаде относится к той же династической линии, что и Хюррем Султан.

Почему ее внешность сравнивают с Роксоланой

В публикациях о Ханзаде особое внимание привлекает ее внешность - в частности, цвет волос и черты лица, которые некоторые пользователи сравнивают с образами Роксоланы.

Юна Ханзаде и Роксолана (коллаж: Styler)

Следует отметить, что делать вывод о реальной схожести только по историческим портретам все же некорректно: достоверных прижизненных изображений Хюррем Султан, позволяющих точно сравнивать ее внешность с современными потомками, нет.

Интересно другое: спустя несколько веков после Хюррем ее потомки продолжают привлекать внимание именно благодаря этой исторической связи.

Семья не выставляет жизнь девочки напоказ

В отличие от многих детей известных людей Ханзаде не стала активной медийной персоной. Ее родители не превращают личную жизнь дочери в публичное шоу, поэтому актуальных фотографий девушки в открытом доступе немного.

Сама же Нильхан Османоглу продолжает рассказывать об истории своей семьи и османском культурном наследии. В ее биографии, опубликованной издательством Aile Yayınları, отмечено, что она занимается культурными и образовательными проектами, связанными с наследием Османской династии.