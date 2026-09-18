UA / RU
rbc.ua
Последние новости
08:02 Люди
Известные украинцы, усыновившие детей: Мирошниченко, Баба Даша, Якутов и Подкопаева
06:11 Гороскопы
Таро-гороскоп на 18 сентября: главные прогнозы для Близнецов, Скорпионов и Раков
20:08 Гороскопы
Гороскоп для Дев, Рыб и Близнецов: астролог Демур рассказала о завершении сложного периода
19:48 Люди
Родились в Украине, но живут в РФ: Асти, Бардаш и Лолита, оставшиеся в Москве
19:03 Полезное
Собака не врач, а помощник: как готовят животных для канистерапии в Украине
18:49 Люди
Цекало, Стоянов и Елка: артисты украинского происхождения, которые молчат о войне
18:18 Полезное
Зеленые помидоры могут дозреть дома: где держать, чем накрыть и когда они покраснеют
17:39 Люди
Бенюк, Скрипка и Харчишин: дети звезд, которые встали на защиту Украины
16:12 Вкусно
4 заготовки из перца на зиму: пошаговые рецепты на 6 кг овощей
15:27 Люди
Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев за границей "аудиторией Потапа и Насти" (видео)
Все новости
Главная Люди Известные украинцы, усыновившие детей: Мирошниченко, Баба Даша, Якутов и Подкопаева
Люди 18 сентября 2026 · 08:02
Add as a preferred source on Google

Известные украинцы, усыновившие детей: Мирошниченко, Баба Даша, Якутов и Подкопаева

Для кого-то это было давней мечтой, а для кого-то - решением, изменившим жизнь: истории звездных родителей и их детей
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Известные украинцы, усыновившие детей: Мирошниченко, Баба Даша, Якутов и Подкопаева

Звезды, усыновившие детей (коллаж: Styler)

17 сентября в Украине отмечали День усыновления. По этому случаю стоит упомянуть истории известных украинцев , ставших родителями для детей, подарив им новую семью.

Какие звезды и блогеры усыновили детей и как проходили период адаптации, рассказывает Styler.

Тимур и Инна Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают четырех детей. Двое из них - усыновлены. В июне 2023 года супруги усыновили Марселя. Мальчик родился преждевременно и нуждался в длительной реабилитации. В сентябре 2024 года в семье появился еще один усыновленный ребенок - девочка Ангелина.

Инна открыто говорит о своем опыте и часто делится семейными моментами в Instagram. Она также рассказывает об адаптации детей и трудностях, с которыми могут столкнуться родители после усыновления. По ее словам, к этому решению нужно подходить с пониманием того, что ребенку может понадобиться немало времени, чтобы привыкнуть к новой семье.

Известные украинцы, усыновившие детей: Мирошниченко, Баба Даша, Якутов и Подкопаева
Тимур и Инна Мирошниченки со своими детьми (фото: .instagram.com/timur.miroshnychenko/)

Лилия Подкопаева

Подкопаева усыновила сына Вадима в 2006 году. Тогда мальчику было около шести месяцев. Интересно, что во время процедуры усыновления спортсменка узнала про собственную беременность, но это не изменило ее решение забрать Вадима в семью.

Впоследствии у Лилии родилась дочь Каролина. Вадим вырос, а спортсменка и сейчас поддерживает с ним близкую связь и время от времени показывает сына в своих соцсетях.

Известные украинцы, усыновившие детей: Мирошниченко, Баба Даша, Якутов и Подкопаева
Лилия Подкопаева со своими детьми (фото: instagram.com/podkopayeva_official/)

Наталья Могилевская

Могилевская стала мамой двух девочек, усыновленных во время полномасштабной войны. Это родные сестры Мишель и София. О дочерях певица рассказала публично в начале 2024 года.

Наталья объясняла, что не спешила говорить о детях, поскольку им нужно было время на адаптацию. Сейчас артистка иногда показывает дочерей в соцсетях, однако старается не делать их жизнь слишком публичной. Старшая Мишель уже учится в лицее, а Софии в 2026 году исполнилось шесть лет.

Известные украинцы, усыновившие детей: Мирошниченко, Баба Даша, Якутов и ПодкопаеваНаталья Могилевская с дочерьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Алекс и Аля Якутовы

Шеф-повар Алекс Якутов и его жена Аля недавно усыновили четырехлетнего Кирюшу. До этого супруги около полутора месяцев приезжали к мальчику, чтобы они могли постепенно познакомиться и привыкнуть друг к другу.

В канун Дня усыновления Аля рассказала, что с первого шага до появления Кирюши дома прошло почти два года. По словам Али, теперь он может устраивать эмоциональные сцены, и для нее это даже стало признаком того, что ребенок чувствует себя в семье достаточно безопасно, чтобы проявлять свои эмоции.

"О, класс, мы этого ждали, что он взорвется и он начнет быть, ну как нормальный ребенок", - сказала она.

Известные украинцы, усыновившие детей: Мирошниченко, Баба Даша, Якутов и Подкопаева
Алекс и Аля Якутовы с сыном Кирюшей (фото: instagram.com/alex_yakutov/)

Олива Чернова

Блогер и ее муж Дмитрий усыновили четырехлетнюю Лию во время полномасштабной войны. По словам Оливы, об усыновлении они начали думать еще в 2019 году, а в 2025-м их семья официально стала больше.

О своем опыте блоггер рассказывает в соцсетях. Она показывает, как Лия привыкает к новой жизни, и не скрывает, что после усыновления семье пришлось пройти через непростой адаптации. Своими историями Олива хочет показать другим будущим усыновителям, как все происходит не только на этапе оформления документов, но и после того, как ребенок приезжает домой.

Известные украинцы, усыновившие детей: Мирошниченко, Баба Даша, Якутов и ПодкопаеваОлива с мужем Дмитрием и дочкой Лией (фото: instagram.com/oliva_che/)

Баба Даша

Блогерша Дария Пазюк, известная как Баба Даша, ранее неоднократно рассказывала о желании усыновить ребенка. Вместе с мужем Александром она воспитывает троих сыновей. В 2024 году блоггерша признавалась, что не планирует рожать четвертого ребенка, но хочет усыновить.

Недавно Баба Даша показала "рожденную сердцем" дочь Ангелину и рассказала об их истории. По словам блогерши, о ребенке она узнала в одном из медицинских заведений. Именно эта встреча стала для нее толчком задуматься об усыновлении. Теперь Ангелина стала частью семьи Бабы Даши.

Известные украинцы, усыновившие детей: Мирошниченко, Баба Даша, Якутов и ПодкопаеваСемья Пазюк (скриншот: instagram.com/_baba_dasha/)

Вас также может заинтересовать, кто из иностранцев эмигрировал в Украину и выучил украинский язык.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев за границей "аудиторией Потапа и Насти" (видео) Люди Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев за границей "аудиторией Потапа и Насти" (видео)
4 заготовки из перца на зиму: пошаговые рецепты на 6 кг овощей
4 заготовки из перца на зиму: пошаговые рецепты на 6 кг овощей Вкусно
Родились в Украине, но живут в РФ: Асти, Бардаш и Лолита, оставшиеся в Москве
Родились в Украине, но живут в РФ: Асти, Бардаш и Лолита, оставшиеся в Москве Люди
Больше интересного
Бенюк, Скрипка и Харчишин: дети звезд, которые встали на защиту Украины Бенюк, Скрипка и Харчишин: дети звезд, которые встали на защиту Украины Катерина Собкова · 17 сентября 2026, 17:39
Зеленые помидоры могут дозреть дома: где держать, чем накрыть и когда они покраснеют Зеленые помидоры могут дозреть дома: где держать, чем накрыть и когда они покраснеют Наталия Крижановская · 17 сентября 2026, 18:18
Цекало, Стоянов и Елка: артисты украинского происхождения, которые молчат о войне Цекало, Стоянов и Елка: артисты украинского происхождения, которые молчат о войне Наталия Крижановская · 17 сентября 2026, 18:49
Таро-гороскоп на 18 сентября: главные прогнозы для Близнецов, Скорпионов и Раков Таро-гороскоп на 18 сентября: главные прогнозы для Близнецов, Скорпионов и Раков Катерина Собкова · 18 сентября 2026, 06:11