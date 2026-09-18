СТБ назвал дату выхода нового сезона "Холостяка" с Кравцовым: премьера в октябре

Главный романтический проект СТБ возвращается с новой историей любви. На этот раз сердце участников попытается покорить известный украинский баскетболист, а зрители уже знают, когда смогут увидеть первый выпуск.

Styler рассказывает, когда выйдет новый сезон одного из самых популярных реалити страны, кто стал его главным героем и традиционно ведет проект.

Когда выйдет "Холостяк-15"

Премьера нового сезона романтического реалити-шоу состоится 16 октября в 19.00 на телеканале СТБ.

В это время зрители познакомятся с главным героем и женщинами, которые пришли на проект в поисках любви.

Новый сезон обещает первые знакомства, свидания, романтические моменты и непростые решения, которые могут изменить жизнь участников.

Кто стал новым "холостяком"

Главным героем 15 сезона стал Вячеслав Кравцов - украинский баскетболист, многолетний капитан национальной сборной Украины и игрок НБА.

Вячеслав Кравцов (фото: пресс-служба СТБ)

Теперь спортсмену придется оставить привычную спортивную площадку ради совсем другой игры - построения отношений. В новом сезоне он познакомится с участниками, которые попытаются завоевать его внимание и сердце.

Что касается ведущего проекта, то им уже традиционно стал Григорий Решетник.

Что еще известно о новом "холостяке"

Вячеслав Кравцов - 38-летний баскетболист родом из Одессы, рост которого составляет 212 см. Он более десяти лет был капитаном сборной Украины, играл в НБА за Detroit Pistons и Phoenix Suns, а также имеет опыт выступлений в европейских клубах. Кроме спорта, Кравцов развивает свой бизнес в сфере морской логистики.

Вячеслав Кравцов (фото: пресс-служба СТБ)

У него уже был серьезный опыт домашней жизни. Кравцов был женат на модели Элины Руденко, а в 2021 году у них родилась дочь Мелисса. После развода спортсмен продолжает много времени проводить с ребенком.

Интересно, что одна из его предыдущих историй любви в свое время даже повлияла на спортивную карьеру. Кравцов рассказывал, что после выступлений в Донецке переехал в США играть в НБА, а впоследствии из-за отношений согласился на контракт с московским ЦСКА. Там он пробыл около двух с половиной месяцев, после чего отказался от договора. Сам спортсмен назвал решение ехать в Москву ошибкой и сказал, что с этой девушкой больше не общается.

А вот по поводу участия в "Холостяке", то Кравцов сразу озвучил довольно конкретные ожидания. Он назвал себя открытым и простым человеком и сказал, что для него важны не внешние параметры, а взаимные чувства. Среди особенностей, которые ему нравятся в женщинах, он отдельно назвал интерес к жизни и желание развиваться.

"Думаю, что для меня "Холостяк" закончится свадьбой", - говорил он.