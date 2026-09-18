"Копейки": Лариса Руснак о заработках за озвучку Анджелины Джоли и Кейт Бланшетт

Лариса Руснак много лет работает в дубляже и озвучке, в частности, дарит украинский голос известным актрисам . Она рассказала, сколько на самом деле приносит такая работа и почему она продолжает заниматься ею.

Styler со ссылкой на интервью Руснак для Wave RBC.UA расскажет о ее работе в дубляже, известных актрисах и заработках в этой сфере.

Все женские персонажи в "Друзьях"

Актриса вспомнила, что в начале ее работы в этой сфере полноценного дубляжа еще не было - она занималась озвучкой, когда перевод накладывают поверх оригинальной дорожки.

Одним из таких проектов стали "Друзья". Руснак рассказала, что озвучивала там всех женских персонажей, хотя они сильно отличались друг от друга.

"Ты не мешаешь персонажу играть, слышишь его, становишься легче, входишь в его ритм и тембр", - пояснила она.

По словам актрисы, сегодня студии гораздо внимательнее подходят к кастингу дубляжа. Учитывают тембр, характер и энергию актера, иногда производители фильмов сами утверждают украинских актеров для своих персонажей.

"Официальный голос" Анджелины Джоли

Руснак также озвучивает персонажей, которых на экране играют Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт и другие известные актрисы Голливуда. В то же время сама она не называет себя их "официальным голосом".

"Я бы не назвала это "официальным". Я ничего не подписывала, никакого договора нет, это просто договоренность со студиями", - пояснила актриса.

Она призналась, что ей приятно быть причастной к работе над такими масштабными проектами. В то же время, Руснак считает, что украинские актеры нередко сами недооценивают собственный труд.

Сколько приносит дубляж

Несмотря на работу с известными голливудскими актрисами, финансово дубляж, по словам Руснак, не является особенно прибыльным направлением.

"Это очень маленькие деньги. Не стоит даже обсуждать это с финансовой точки зрения, это буквально копейки за огромное количество времени и актерского опыта", - рассказала она.

В то же время отказываться от дубляжа актриса не собирается. Для нее это своеобразная профессиональная тренировка, которая помогает быстро перевоплощаться и работать с голосом.

Особенно Руснак любит озвучивать мультфильмы, ведь там можно гораздо свободнее экспериментировать с голосом.

"Ты не можешь быть всем. Драматический актер - это тот, кто умеет все понемногу. И дубляж я тоже использую как тренажерку", - отметила она.