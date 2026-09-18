"Копійки": Лариса Руснак про заробітки за озвучку Анджеліни Джолі та Кейт Бланшетт

Лариса Руснак багато років працює у дубляжі та озвучці, зокрема дарує український голос відомим акторкам . Вона розповіла, скільки насправді приносить така робота та чому насправді вона продовжує займатися нею.

Styler з посиланням на інтерв'ю Руснак для Wave RBC.UA розповість про її роботу в дубляжі, відомих акторок та заробітки у цій сфері.

Всі жіночі персонажі у "Друзях"

Акторка згадала, що на початку її роботи в цій сфері повноцінного дубляжу ще не було - вона займалася озвучкою, коли переклад накладають поверх оригінальної доріжки.

Одним із таких проєктів стали "Друзі". Руснак розповіла, що озвучувала там усіх жіночих персонажів, хоча вони дуже відрізнялися між собою.

"Ти не заважаєш персонажу грати, чуєш його, стаєш легшою, входиш у його ритм і тембр»", - пояснила вона.

За словами акторки, сьогодні студії значно уважніше підходять до кастингу дубляжу. Враховують тембр, характер та енергію актора, а іноді виробники фільмів самі затверджують українських акторів для своїх персонажів.

"Офіційний голос" Анджеліни Джолі

Руснак також озвучує персонажів, яких на екрані грають Анджеліна Джолі, Кейт Бланшетт та інші відомі акторки Голлівуду. Водночас сама вона не називає себе їхнім "офіційним голосом".

"Я б не назвала це "офіційним". Я нічого не підписувала, жодного договору немає, це просто домовленість зі студіями", - пояснила акторка.

Вона зізналася, що їй приємно бути причетною до роботи над такими масштабними проєктами. Водночас Руснак вважає, що українські актори нерідко самі недооцінюють власну працю.

Скільки приносить дубляж

Попри роботу з відомими голлівудськими акторками, фінансово дубляж, за словами Руснак, не є особливо прибутковим напрямком.

"Це дуже маленькі гроші. Не варто навіть це обговорювати з фінансової точки зору, це буквально копійки за величезну кількість часу й акторського досвіду", - розповіла вона.

Водночас відмовлятися від дубляжу акторка не збирається. Для неї це своєрідне професійне тренування, яке допомагає швидко перевтілюватися та працювати з голосом.

Особливо Руснак любить озвучувати мультфільми, адже там можна значно вільніше експериментувати з голосом.

"Ти не можеш бути всім. Драматичний актор - це той, хто вміє все потрошку. І дубляж я теж використовую як тренажерку", - зазначила вона.