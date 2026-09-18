"Дуже боляче": Лариса Руснак прокоментувала своє раптове звільнення з шоу "Лото-Забава"

Лариса Руснак 18 років була ведучою "Лото-Забави", а після раптового звільнення з проєкту пережила непростий період . Акторка зізналася, що причину їй так і не пояснили.

Styler з посиланням на інтерв'ю телеведучої для Wave RBC.UA розповість про її 18 років роботи у так званій "фабриці мільйонерів" та раптове завершення цього періоду.

Окремий образ і "надмірна" популярність

За словами Руснак, популярність телепроєкту певний час навіть заважала їй у кіно. Глядачі настільки звикли бачити акторку щонеділі, що їй було складно позбутися образу ведучої.

"Був такий період, коли мене впізнавали лише через це: щонеділі показують обличчя, його неможливо не запам'ятати", - згадала акторка.

Вона розповіла, що свідомо брала драматичні ролі, зокрема грала жінок, залежних від алкоголю, щоб відійти від звичного образу.

"Але з часом це минуло, як і все в житті", - зазначила Лариса.

18 років у "Лото-Забаві" тримали її у "формі"

На телебачення Руснак прийшла не заради конкретної кар'єрної мети - їй просто хотілося спробувати щось нове. Зрештою робота розтягнулася на довгі 18 років.

"Просто бажання спробувати щось нове. Це затягнулося на 18 років", - пояснила вона.

Акторка зазначила, що прямі ефіри вимагали постійної концентрації: потрібно було працювати з кількома камерами, бачити людей у студії та щоразу вчити текст.

"Все, ти більше не ведеш"

Найболючішим для Лариси стало те, як саме завершилася її робота в проєкті. За словами акторки, рішення було раптовим - одного дня їй просто повідомили, що вона більше не буде ведучою.

"Мені просто сказали: "Все, ти більше не ведеш". Раптово, в один день. Було дуже боляче", - розповіла вона.

Ведуча також згадала символічний подарунок, який отримала після звільнення.

"Мені навіть подарували годинник, як пенсіонерці. Це відчувалося, як втішний приз", - зізналася акторка.

Причину такого рішення їй, за її словами, так і не пояснили. Водночас одного з ведучих залишили, а на її місце почали шукати молодих дівчат.

"Я тоді вирішила, що доведеться поступово "повзти на цвинтар", - згадала вона.

Раптове звільнення та чітка громадянська позиція

Руснак також запитали про версію, що її могли прибрати з проєкту через громадянську позицію, яка нібито не збігалася з поглядами керівництва. Акторка не стала ні підтверджувати, ні спростовувати це припущення.

"Не знаю, мені про це ніхто не говорив. Може, й так, а може, й ні", - відповіла вона.

Водночас сьогодні Лариса говорить про успіх не через популярність чи кількість телевізійних проєктів. Для неї важливіша можливість реалізувати себе у професії.

"Можливість реалізуватися, робити у своїй професії максимально те, що хочеш" резюмувала вона.