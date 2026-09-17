Цекало, Стоянов і Йолка: артисти українського походження, які мовчать про війну

Рідні міста цих артистів сьогодні розташовані в Україні, однак їхня подальша кар'єра була тісно пов'язана з Росією . Після 24 лютого 2022 року одні практично зникли з українського інформаційного простору, інші робили обережні заяви, які не містили прямого засудження російського вторгнення.

Styler розповідає, де зараз ці знаменитості та що саме вони говорили або не говорили про війну.

Олександр Цекало

Шоумен і продюсер народився в Києві. Саме тут він провів дитинство, а популярність здобув спочатку в Україні, після чого побудував велику кар'єру в російському шоу-бізнесі.

Олександр Цекало (фото: wikipedia.org)

Після початку повномасштабного вторгнення Цекало тривалий час не коментував війну. Проте 2025 року він все ж згадав про неї в контексті особистого життя і використав російське визначення "СВО" у своєму коментарі.

При цьому публічної заяви із засудженням російського вторгнення від нього не було. Його продюсерська компанія також продовжує працювати з російським ринком.

Сергій Маковецький

Ця публічна особа також народидлася та виросла в Києві. У дорослому віці Маковецький переїхав до Москви та став одним із відомих акторів російського театру і кіно.

Сергій Маковецький (фото: instagram.com/sergey_makovetskiy_official)

У перші тижні повномасштабного вторгнення Маковецький опублікував відео, де виконав українську "Пісню про рушник". Однак прямого засудження російської агресії в цьому дописі не було.

Після цього актор фактично повернувся до звичного життя в Росії й надалі не робив публічних заяв про війну.

Андрій Чернишов

Відомий актор також є уродженцем української столиці, але ще в молодості переїхав до Росії, де побудував кар'єру. Українським глядачам він відомий за численними російськими серіалами.

Андрій Чернишов (скриншот)

Після початку повномасштабного вторгнення Чернишов не зробив публічної заяви із засудженням війни росії проти України. У матеріалах про його нинішнє життя зазначалося, що актор продовжує активно працювати в Москві.

Юрій Стоянов

Стоянов народився в Одесі та провів там частину дитинства. Найбільшу популярність він отримав у Росії завдяки передачі під назвою "Городок" та іншим проєктам на телебаченні.

Юрій Стоянов (фото: instagram.com/stoyanovshow)

Водночас 2024 року актор пояснював, чому не робить політичних заяв: за його словами," його мовою є мистецтво, а не політика". При цьому публічного засудження повномасштабного вторгнення Росії в Україну від Стоянова не було.

Йолка

Єлизавета Іванців, відома як Йолка, народилася в Ужгороді. Певний час вона була популярною і в Україні, зокрема працювала суддею українського "Х-фактора", однак основну кар'єру згодом побудувала в Росії.

Йолка (скриншот)

Після початку повномасштабної війни співачка скасувала концерт і написала: "Уверена, что все всё понимают". При цьому прямого засудження російського вторгнення, попри своє українське коріння, вона так і не зробила. Згодом стало відомо і про отримання нею російського громадянства.

MARUV

Анна Корсун, відома як MARUV, народилася в Павлограді. Ще до повномасштабної війни вона активно працювала на російському ринку, а 2019 року через гастролі в РФ відмовилася підписувати умови участі в "Євробаченні" від України.

MARUV (скриншот)

Також відомо, що 2022 року MARUV все ж зверталася до російських військових із закликом замислитися над наслідками бойових дій і людських жертв. Однак вона не назвала Путіна агресором і не виступила з прямим політичним засудженням російської влади. Після цього публічних заяв про війну практично не було.

Надалі, у 2025-2026 роках українські медіа продовжували називати її позицію мовчазною, водночас артистка дотепер залишється пов'язаною з російськомовним музичним ринком.