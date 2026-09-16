Парша на плодових деревах у вересні: як розпізнати і чим лікувати

Після затяжних дощів садівники можуть помітити на деревах характерні плями на листі та плодах. Тривале зволоження створює умови, за яких збудник парші здатен продовжувати інфікувати рослину навіть наприкінці сезону. Водночас осінь - це час, коли можна суттєво зменшити ризик повторного спалаху хвороби наступного року.

Styler розповідає, як розпізнати паршу та що зробити з деревами після сезону дощів.

Чому після дощів зростає ризик парші

Парша на плодових деревах - грибкова хвороба, збудником якої є Venturia inaequalis. Для зараження спорам потрібна волога на поверхні рослини, а тривалі періоди дощу або мокрого листя створюють сприятливі умови для розвитку інфекції.

Кері Пітер, докторка філософії, фахівчиня з патології плодових дерев Penn State Extension, зазначає, що хоча паршу зазвичай вважають проблемою початку сезону, за тривалої вологої погоди можливі й пізні інфекції. Особливо це актуально в період, коли плоди вже наближаються до збору.

На листі хвороба спочатку може проявлятися оливково-зеленими плямами. Згодом вони темнішають, а листя жовтіє та може передчасно опадати. На плодах утворюються темніші плями, які з часом стають корковими. Наприклад молоді яблука при появі хвороби можуть деформуватися або тріскатися.

Що робити з деревами після дощів

Якщо на дереві вже є ознаки парші, варто передусім прибрати джерела інфекції в саду.

Головна осіння проблема - опале уражене листя. Саме в ньому гриб може пережити зиму та сформувати джерело спор для нового циклу зараження навесні. Тому залишати таке листя товстим шаром під рослиною небажано.

Фахівці University of Minnesota Extension радять восени подбати про опале листя, адже збудник парші зимує саме на уражених рослинних рештках. Зменшення кількості такого листя допомагає скоротити запас спор, які можуть стати джерелом інфекції наступного сезону.

Для невеликого саду практичні варіанти прості:

зібрати опале листя та не залишати його під кроною;

подрібнити листя газонокосаркою, щоб воно швидше розкладалося;

прибрати з саду сильно уражені рослинні рештки;

стежити, щоб крона не була надто загущеною.

Відкрита крона швидше просихає після опадів, а менша тривалість зволоження листя знижує сприятливі умови для грибкових інфекцій.

Чи потрібно обприскувати дерева

Тут важливо не поспішати з хімією лише через те, що пройшов дощ.

Для парші основний період профілактики припадає на весну, коли вивільняються спори з опалого листя. Восени значно важливішою частиною догляду для приватного саду є санітарне прибирання та прискорення розкладання листя.

Якщо ж дерево потребує обробки засобом захисту рослин, потрібно орієнтуватися лише на препарат, зареєстрований для відповідної культури, його етикетку, норму та термін очікування.

Наприклад, в Україні препарат "Скор 250 ЕС" зареєстрований для яблуні проти парші та борошнистої роси, але виробник прямо вказує конкретні норми, кількість обробок і термін очікування.

Тобто обробляти яблуні "на всяк випадок" одним і тим самим препаратом після кожного дощу не варто.

Скільки коштує осінній догляд

Найдешевший спосіб зменшити ризик парші - не купувати нічого, а вчасно прибрати та подрібнити опале листя.

Якщо потрібен інструмент, ціни залежать від моделі: наприклад, на українському ринку садові секатори зараз можна знайти приблизно від 140-180 грн за прості моделі, тоді як професійні варіанти коштують понад 1000 грн.

Вартість засобів захисту рослин значно відрізняється залежно від препарату, об'єму упаковки та магазину, тому для домашнього саду коректніше рахувати не ціну всієї літрової каністри, а вартість фактичної дози на одне дерево.

Водночас восени найважливіше завдання - зменшити кількість інфекції, яка залишиться зимувати в саду. Саме це може вплинути на ситуацію з паршею наступної весни.