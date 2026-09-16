Женя Галич розкрив деталі виходу з лав ЗСУ та розповів про стан здоров'я

Музикант і лідер рок-гурту O.Torvald Євген Галич відверто розповів про своє "списання" з лав ЗСУ та прокоментував реакції людей, які порівнювали його ситуацію з досвідом інших військових.

Styler з посиланням на нове інтерв'ю музиканта Аліні Доротюк розповідає, що говорив артист та чому він закликав не знецінювати невидимі травми військовослужбовців.

Почали мірятися термінами служби і травмами

За словами Галича, він із великою повагою ставиться до людей, які 2022 року добровільно взяли зброю до рук і вирушили захищати Україну. Водночас музикант вважає неправильним порівнювати між собою терміни служби та отримані травми, адже наслідки війни можуть бути зовсім різними.

"Я з величезною повагою ставлюся до всіх людей, які добровільно взяли зброю до рук та пішли воювати, захищати країну - це наш був вибір 2022 року. Але,

коли ми почали мірятися термінами служби, травмами. Тому що всі кажуть зараз : мій чоловік там з пораненнями, контузіями... Ну - я теж", - пояснює артист.

Галич окремо звернув увагу на військових з ампутаціями, а також на тих, чиї травми неможливо побачити. Він розповів, що ще з 2025 року працює з темою саме таких ушкоджень.

"Є люди з ампутаціями, є люди з невидимими травмами, про які взагалі ніхто не говорить. А напрямок. в якому я працюю ще з 2025 року - це невидимі травми", - доав він.

"Невидимі травми" - що це

Музикант також пояснив, що звичне слово "контузія" не завжди точно описує стан людини після бойової травми. За його словами, наслідки можуть стосуватися мозку, слуху, зору та інших систем організму.

"Ну, от контузія - це не зовсім правильна назва. Це називається "черепно-мозкова травма за рахунок мінно-вибухового поранення" або "баротравма" - це, якщо органи слуху травмовані. І таких різновидів їх величезна кількість", - говорить Галич.

Євген наголосив, що такі травми можуть проявлятися не одразу. Військовий може продовжувати службу на адреналіні, а серйозні наслідки з'являються вже згодом. Саме тому, на його думку, суспільству важливо більше говорити про психічні та невидимі фізичні ушкодження.

"Це жахливі випадки, коли люди, маючи невидимі травми, отримують наслідки від них не відразу. Тому що ти на адреналіні продовжуєш воювати. Ти продовжуєш, бо руки на місці, ноги на місці - це добре. А через (я лежав з такими людьми в шпиталі) два-три місяці людина просто починає сходити з розуму. В неї починає розвиватися шизофренія. Причому в буквальному сенсі. Це розвивається так, що він не повертається у повсякденне життя. Він вже десь..."

"І от коли ми таким людям не приділяємо достатньої кількості уваги, мені здається, що це не зовсім правильно. Що в суспільстві досі ще вважають, що ментальні травми, травми внутрішніх органів, травми мозку (особливо), слуху, зору - вони є невидимими для суспільства, але вони точно важливі. І точно не менш важливі, ніж фізичні травми", - додав музикант.

Про них ніколи ніхто не говорить

Галич також згадав про наслідки бойових травм, які можуть впливати не лише на самих військових, а й на їхнє повернення до цивільного життя. Він навів власні спостереження та статистику, яку, за його словами, бачив у контексті досвіду військових після воєн в Афганістані та Іраку.

"Якщо казати по статистиці, то 20% людей після Афганістану і Іраку, солдатів, вони були якраз з невидимими травмами, і злочини, дестабілізація цивільного суспільства була пов'язана з цими травмами часто. Тому що вони не контролюють свої емоції. Це важкий ПТСР, це розлад адаптації, це депресивні синдроми. Про них ніколи ніхто не говорить", - додав фронтмен.

Окремо Євген розповів про випадок із військовим, у якого стався напад просто під час концерту. За словами Галича, подібні прояви не варто сприймати як наслідок звичайного вживання алкоголю чи інших речовин, адже людина в такому стані вживає їх не від "хорошого життя", але, якщо так вже стається, то це лише погіршує її стан.

Галич закликав не порівнювати досвід військових

Наприкінці розмови музикант повернувся до питання, з якого почалася тема - чому одних військових списують, а інших - ні. Він зазначив, що за зовнішніми ознаками неможливо оцінити стан людини та її здатність продовжувати службу.

"І оце, коли ми починаємо мірятись і казати: ти не мусиш бути списаним. А я знаю хлопців, які от лежать у відділенні психіатрії. Ну, ми до них їздимо, спілкуємося, знаходимо спеціалістів, які будуть з ними працювати. Ну, те, що вони повернуться в цей світ - вірогідність дуже маленька. Тому що вилікувати психічну травму унаслідок травми мозку - дуже важко", - резюмував Галич.