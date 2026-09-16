Перші похолодання в Україні: жоржини, канни та бегонії треба захистити від заморозків

У вересні ночі в Україні стають дедалі холоднішими, а теплолюбні рослини на клумбах потребують особливої уваги. Перед першими заморозками садівникам варто вчасно підготувати квіти до похолодання.

Styler розповідає, що робити з жоржинами, каннами, бегоніями та іншими популярними квітами, щоб захистити їх від холоду.

Коли буде похолодання в Україні

За даними Українського гідрометцентру, 16-18 вересня в Україні ще утримуватиметься відносно тепла погода: вдень очікується +20...+27 градусів, уночі +6...+14.

Водночас кліматично для вересня заморозки в Україні найчастіше припадають на другу та третю декади місяця, а в Карпатах і частині північних та центральних областей можуть виникати раніше.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, помітне похолодання в Україні очікується з 21 вересня. Температура вдень може знизитися до +10...+17 градусів, а також побільшає дощів.

Що робити з квітами на клумбах та у горщиках

Жоржини

Жоржини продовжують цвісти восени, але вони не є морозостійкими. Фахівці Королівського садівничого товариства (Royal Horticultural Society, RHS) рекомендують накрити клумбу легким агроволокном. Зранку укриття необхідно зняти.

Після перших морозів пошкоджене бадилля зрізають, а бульби за потреби викопують і переносять у захищене від морозу місце.

Канни

Канни також належать до теплолюбних рослин, які потребують особливої уваги восени. RHS радить у холодному кліматі викопувати кореневища після того, як мороз "почорнить" листя.

Якщо вони ростуть у контейнерах, їх можна перенести у приміщення або інше місце, де немає ризику замерзання. У регіонах із м'якою зимою канни іноді залишають у ґрунті, але тоді їм потрібен товстий сухий шар мульчі.

Бегонії

Бегонії особливо чутливі до холоду: RHS класифікує їх як морозонестійкі рослини. Тому горщикові бегонії перед холодними ночами краще перенести в закрите приміщення, а бульбові форми підготувати до зимового зберігання.

Для рослин, які залишаються на клумбі, варто стежити за прогнозом і заздалегідь підготувати укривний матеріал.

Чорнобривці

Чорнобривці можуть пережити прохолодні ночі, але заморозки здатні пошкодити їхнє листя та квіти. Якщо прогноз обіцяє температуру близьку до 0°C, клумбу краще на ніч накрити агроволокном, а вранці, коли мине загроза холоду, укриття зняти.

Айстри

Осінні айстри зазвичай добре переносять прохолоду, тому поспішати викопувати їх не потрібно. Проте перед заморозками квіти можна захистити легким укриттям, особливо якщо рослини молоді або ростуть на відкритому, вітряному місці.

Хризантеми

Хризантеми здатні цвісти навіть у прохолодну осінню погоду, тому вересневі ночі для них не є причиною одразу прибирати рослини з клумби. Якщо ж очікується заморозок, квіти краще накрити на ніч агроволокном - це допоможе зберегти бутони та декоративний вигляд рослини.

Петунії

Петунії належать до теплолюбних сезонних рослин, тому холод вони переносять значно гірше. Якщо петунія росте в горщику чи кашпо, її варто перенести в захищене місце, а клумбові рослини перед холодною ніччю накрити.

Пеларгонії

Пеларгонії - одні з тих рослин, які варто захистити першими: вони не переживають мороз. RHS рекомендує перед першими заморозками перенести їх у приміщення або інше сухе, світле й захищене від морозу місце.

Якщо пеларгонії ростуть у контейнерах, це зробити особливо просто. Їх можна забрати з вулиці на ніч, а перед остаточним перенесенням на зимівлю оглянути рослини, прибрати пошкоджене листя та шкідників.

Як захистити клумбу від перших заморозків

Якщо прогноз показує першу холодну ніч, не обов'язково накривати всю клумбу. За даними Держпродспоживслужби, насамперед треба захистити найбільш теплолюбні рослини - пеларгонії, петунії, фуксії, жоржини, канни та бегонії.

Найпростіший спосіб - укрити рослини на ніч агроволокном або іншим легким матеріалом. Фахівці Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА також рекомендують використовувати агроволокно, плівку, мішковину чи щільну тканину для фізичного захисту рослин від різкого зниження температури.

Важливо не залишати щільне укриття надовго: після потепління його варто зняти, щоб рослини отримували світло та повітря. Для багаторічників додатковим захистом кореневої системи може стати мульчування.

Якщо рослина росте в горщику, найпростіше рішення - перенести її у захищене місце до настання заморозків. Особливо це стосується теплолюбних бегоній, пеларгоній та інших рослин, які використовують для літнього оформлення клумб і терас.

Що робити після заморозків

Якщо мороз уже пошкодив листя, не варто одразу викидати рослину. Фахівці RHS зазначають, що у жоржин і канн надземна частина може почорніти, тоді як корені або бульби залишаються живими.

Після похолодання варто дочекатися стабільнішої погоди, оцінити стан рослини та лише тоді обрізати пошкоджені частини. А от бульби та кореневища теплолюбних рослин потрібно своєчасно підготувати до зимового зберігання, якщо вони не можуть безпечно перезимувати у відкритому ґрунті.