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Тренди 16 вересня 2026 · 10:32
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З чим носити джинси skinny у 2026 році: стилістка показала актуальний образ на теплу осінь

Скінні нікуди не зникли - важливо лише правильно вписати їх у сучасний образ
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
З чим носити джинси skinny у 2026 році: стилістка показала актуальний образ на теплу осінь

Ообраз зі skinny та тренчем (фото: Styler)

Джинси skinny вже не перший сезон називають речами, які нібито залишилися в минулому. Але чи справді їх варто ховати подалі в шафу? Фешенблогерка на прикладі одного образу показала, як носити обтислі джинси у 2026 році та з чим їх поєднувати в теплу осінню погоду.

Styler з посиланням на відео-поради стилістки Анастасії Кривицької в Instagram розповідає, як стилізувати skinny, щоб образ виглядав актуально.

Skinny знову можна діставати з шафи

Стилістка звертає увагу на важливу зміну в сучасному підході до моди: конкретну річ уже не обов'язково називати антитрендом лише тому, що певний фасон втратив масову популярність.

Набагато важливіше те, як саме ви носите річ і з чим її поєднуєте. Тому skinny цілком можуть стати основою сучасного образу.

У своєму варіанті стилістка обрала укорочені джинси, які щільно прилягають до фігури. До них вона додала чорну базову майку на широких бретелях - тобто верх також вийшов облягаючим.

Головний секрет - додати об'єм

Якщо низ і верх силуету прилягають до тіла, образу, за словами стилістки, варто додати об'єму третім шаром.

Для цього вона обрала легкий молочний тренч вільного крою з поясом. Він створює потрібний контраст із обтислими речами та водночас залишається комфортним для теплої осені.

Ще одна важлива деталь - взуття. У цьому образі воно легке й не перевантажує ноги. Стилістка зупинилася на балетках, залишивши щиколотку відкритою.

Також підійдуть туфлі або слінгбеки. Якщо погода дозволяє, можна взяти навіть в'єтнамки чи лофери. Головне - щоб взуття виглядало акуратно й не мало надто масивної підошви.

образ велика кремова сумка, чорний ремінь із помітною пряжкою та чорні окуляри. Волосся стилістка зібрала в акуратний пучок.

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Раніше Styler пояснював, чи дійсно світлі джинси можуть візуально змінювати пропорції фігури.

Теги: Модні тренди
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