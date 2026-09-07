Андре Тан розвіяв головний міф про світлі джинси: що насправді повнить фігуру

Український дизайнер Андре Тан пояснив, на що варто звертати увагу під час вибору джинсів, якщо хочеться візуально витягнути силует. Він назвав декілька деталей, які можуть змінити сприйняття фігури.

Styler із посиланням на відео стиліста в Instagram розповідає, як правильно вибрати джинси, щоб вони підкреслювали фігуру та допомагали створити гармонійний силует.

Чи справді світлі джинси повнять

Світлі джинси роками вважаються річчю, яку краще оминати тим, хто хоче візуально витягнути силует. Однак Андре Тан закликає не поспішати вірити цьому правилу.

Дизайнер назвав твердження про те, що світлий денім неодмінно додає об'єму, одним із найбільших поширених міфів. На його думку, набагато важливіше правильно підібрати модель.

"Світлі джинси повнять. Ні, вони не повнять", - наголосив Андре Тан.

За словами дизайнера, зайвого об'єму силуету може додати саме невдалий крій, а не колір штанів. Тому під час вибору джинсів варто звертати увагу щонайменше на три характеристики: посадку, форму штанин і щільність деніму.

Який крій джинсів візуально витягує ноги

Андре Тан звернув увагу на високу посадку. Вона допомагає візуально подовжити ноги та зробити пропорції фігури більш гармонійними.

Не менш важливий і крій. Дизайнер радить звернути увагу на прямі джинси, адже вони створюють вертикальну лінію та не обтягують ноги по всій довжині.

Цікаво, що, за словами Андре Тана, навіть темні вузькі джинси не завжди роблять фігуру стрункішою. Навпаки, модель, яка надто сильно обтягує ноги, може підкреслити особливості фігури значно сильніше, ніж світлі джинси прямого крою.

Тож правило "чорне робить фігуру стрункішою, біле повнить" працює далеко не завжди.

Чому важлива тканина

Ще один момент, який часто залишається поза увагою, - матеріал. Дизайнер радить вибирати щільний денім, який добре тримає форму.

Така тканина не надто облягає тіло й допомагає створити більш чіткий силует. Натомість надто тонкий або м'який денім може повторювати контури фігури та акцентувати те, що хотілося б залишити менш помітним.

Тому перед покупкою світлих джинсів варто не лише оцінити їхній колір у дзеркалі, а й звернути увагу на те, як тканина сидить на фігурі.

Маленька деталь, яка може змінити вигляд стегон

Окремо Андре Тан розповів про деталь, на яку багато хто взагалі не звертає уваги, - задні кишені.

За його словами, їхнє розташування та розмір можуть суттєво впливати на те, як візуально виглядають стегна. Занадто великі кишені, низько розташовані або надто широко поставлені одна відносно одної здатні створювати ефект більш об'ємних стегон.

Причому цей нюанс стосується не лише світлих моделей. Невдале розташування кишень може впливати на силует навіть у чорних джинсах.

Чи варто відмовлятися від білого деніму

Андре Тан радить перестати боятися світлих джинсів і не оцінювати їх виключно за кольором. Якщо правильно підібрати посадку, крій, тканину та розташування кишень, світлий денім може виглядати дуже стильно й гармонійно.

Головний висновок дизайнера простий: не світлі джинси візуально повнять, а невдала модель.