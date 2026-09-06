Королівська ватрушка без замішування тіста: смачний рецепт з кисломолочним сиром

Королівська ватрушка - це той випадок, коли домашня випічка виглядає складнішою, ніж є насправді. Тут не потрібно замішувати тісто, чекати, поки воно підросте, чи возитися зі складними техніками: достатньо приготувати масляну крихту та ніжну сирну начинку.
Styler ділиться рецептом королівської ватрушки, яку легко приготувати до чаю навіть без особливого досвіду у випічці.
Інгредієнти
Для цієї ватрушки знадобляться прості продукти, а основний секрет - у правильній масляній крихті та ніжній сирній начинці.
Для крихти:
- 400 г борошна,
- 150 г цукру,
- 170 г холодного вершкового масла,
- 10 г розпушувача,
- 10 г ванільного цукру,
- дрібка солі.
Для сирної маси:
- 1 кг кисломолочного сиру,
- 200 г цукру,
- 10 г ванільного цукру,
- 4 яйця,
- 150 г сметани,
- цедра лимона - за бажанням.
Як приготувати
Спочатку приготуйте крихту. У миску всипте борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач і дрібку солі. Додайте холодне вершкове масло, нарізане невеликими кубиками, і перетріть усе руками до стану дрібної крихти.
Замішувати тісто не потрібно. Саме ця масляна крихта і стане основою та верхнім шаром ватрушки.
Для начинки кисломолочний сир змішайте з цукром, ванільним цукром, яйцями та сметаною. За бажанням додайте трохи лимонної цедри - вона зробить смак свіжішим і ароматнішим.
Форму для випікання застеліть пергаментом. Висипте приблизно половину крихти та рівномірно розподіліть її по дну. Зверху викладіть всю сирну масу, а потім засипте її рештою крихти.
Випікайте ватрушку в розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 45-50 хвилин. Верх має стати золотистим, а сирна начинка - добре схопитися.
Готовій ватрушці краще дати повністю охолонути. Після цього її буде легше нарізати, а сирний шар стане щільнішим і ніжнішим.
Порада: якщо кисломолочний сир дуже вологий, його варто заздалегідь відтиснути від зайвої сироватки. Тоді начинка краще триматиме форму, а крихта залишиться приємно хрусткою.
Смачного!
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