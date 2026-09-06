Ді Капріо, Сайрус і не тільки: хто із зірок народився восени і що про них каже гороскоп

Осінь подарувала світові чимало знаменитостей - від Зендеї та Бейонсе до Леонардо Ді Капріо і Майлі Сайрус. Усі вони належать до чотирьох різних знаків Зодіаку, яким астрологи приписують абсолютно різні риси характеру.

Styler зібрав відомих зірок, які народилися восени, і пропонує перевірити, чи справді їхні публічні образи та кар'єри нагадують типові характеристики їхніх знаків Зодіаку.

Зендея - Діва

Дата народження: 1 вересня 1996 року.

Відкриває осінній список Зендея, яка народилася 1 вересня. У 2026 році акторці виповнилося 30 років.

За гороскопом вона Діва. Представникам цього земного знака астрологи приписують працьовитість, практичність, увагу до деталей, високі вимоги до себе та прагнення постійно вдосконалюватися.

Із публічним образом Зендеї це дійсно збігається. Вона починала як зірка Disney, але поступово перейшла до значно складніших ролей і стала однією з найзатребуваніших акторок свого покоління.

Зендея двічі отримувала "Еммі" за головну роль у драматичному серіалі "Ейфорія", а паралельно стала однією з найпомітніших модних зірок Голлівуду. Якщо вірити астрологічному стереотипу про Діву, яка не зупиняється на досягнутому, тут він виглядає доволі доречним.

Зендея (фото: Getty Images)

Бейонсе - Діва

Дата народження: 4 вересня 1981 року.

За три дні після Зендеї свій день народження святкує ще одна відома Діва - Бейонсе.

Дівам приписують перфекціонізм, дисципліну, організованість та майже прискіпливу увагу до деталей. Вони нібито рідко покладаються лише на талант чи удачу і більше довіряють наполегливій роботі.

Саме ця характеристика особливо цікаво перегукується з репутацією Бейонсе. За десятиліття кар'єри вона стала відомою не лише своїм голосом, а й масштабними концертними постановками та ретельно продуманими візуальними проєктами.

Її кар'єра почалася ще у складі Destiny's Child, а згодом Бейонсе перетворилася на одну з найуспішніших сольних артисток світу. Тож якщо шукати серед знаменитостей приклад астрологічного "перфекціонізму Дів", Бейонсе точно буде серед перших кандидаток.

Бейонсе (фото: Getty Images)

Гвінет Пелтроу - Терези

Дата народження: 27 вересня 1972 року.

Наприкінці вересня починається час Терезів, і серед знаменитих представниць цього знака - акторка Гвінет Пелтроу.

Терезами в астрології керує Венера, тому цьому знаку традиційно приписують любов до краси, естетики, комфорту та гармонії. Терези також нібито добре відчувають тенденції та приділяють чимало уваги тому, що їх оточує.

У випадку Пелтроу паралель особливо кумедна. Володарка "Оскара" з часом вийшла далеко за межі акторської професії та побудувала Goop - великий лайфстайл-бренд, пов'язаний із красою, wellness, модою, їжею та дизайном.

Тож так звана "терезівська" любов до красивого життя й естетики тут буквально стали бізнесом.

Гвінет Пелтроу (фото: Getty Images)

Кім Кардаш'ян - Терези

Дата народження: 21 жовтня 1980 року.

Ще одна відома представниця Терезів - модель, зірка ТБ та блогерка Кім Кардаш'ян, яка народилася 21 жовтня.

Представникам цього знаку астрологи приписують харизматичність, соціальність, любов до краси та здатність справляти потрібне враження. Водночас Терези часто асоціюються з дипломатичністю і вмінням вибудовувати стосунки з різними людьми.

У випадку Кардаш'ян збіг із любов'ю до естетики важко не помітити. Вона починала як героїня реаліті-шоу, але з роками перетворила власне ім'я та зовнішній образ на величезний бренд.

Кардаш'ян стала однією з найвпливовіших фігур у сучасній попкультурі та запустила успішні бізнеси, зокрема бренд SKIMS. Якщо астрологи називають Терезів одним із найбільш естетично орієнтованих знаків, Кім цілком могла б бути їхньою рекламою.

Кім Кардаш'ян (фото: Getty Images)

Леонардо Ді Капріо - Скорпіон

Дата народження: 11 листопада 1974 року.

У листопаді настає час Скорпіонів. Один із найвідоміших представників цього знака - актор Леонардо Ді Капріо.

Скорпіонам приписують зовсім інший набір якостей: загадковість, сильну волю, наполегливість, емоційну глибину та небажання впускати сторонніх у свій внутрішній світ. І тут астрологічний портрет цікаво накладається на публічний образ Лео.

Попри те, що Ді Капріо залишається світовою знаменитістю ще з часів "Титаніка", він не веде типового для сучасних селебріті публічного життя в соцмережах і значно частіше говорить про роботу та екологічні проблеми, ніж про себе.

У професії йому теж не відмовиш у наполегливості: після багатьох номінацій на "Оскар" свою першу акторську статуетку він отримав у 2016 році за "Легенду Г'ю Гласса".

Закритий і надзвичайно цілеспрямований Скорпіон - це саме про Ді Капріо. Тут гороскоп дуже влучно збігається з образом.

Леонардо Ді Капріо (фото: Getty Images)

Енн Гетевей - Скорпіон

Дата народження: 12 листопада 1982 року.

Усього за день після Ді Капріо народилася Енн Гетевей. І вона теж Скорпіон.

Ще одна риса, яку астрологи часто приписують цьому знаку, це здатність до трансформацій. Скорпіонів вважають людьми, які можуть сильно змінюватися протягом життя та не бояться залишати стару версію себе в минулому.

Кар'єра Гетевей чудово підходить для такої паралелі. Світ полюбив її як юну Мію Термополіс у "Щоденниках принцеси", а пізніше вона зіграла у "Диявол носить Prada", "Темному лицарі: Відродження легенди", "Інтерстелларі" та інших великих проєктах.

За роль у "Знедолених" акторка отримала "Оскар". Простежується трансформація від казкової принцеси до драматичних ролей, а це цілком у дусі того, що гороскопи приписують Скорпіонам.

Енн Гетевей (фото: Getty Images)

Скарлетт Йоганссон - Стрілець

Дата народження: 22 листопада 1984 року.

Наприкінці листопада починається період Стрільців. Акторка Скарлетт Йоганссон за поширеною системою астрологічних дат належить саме до цього знака.

Стрільцям приписують незалежність, допитливість, сміливість, любов до свободи та небажання довго залишатися в одних і тих самих рамках.

І кар'єра Йоганссон справді дуже різноманітна. Вона почала зніматися ще дитиною, грала у незалежному та авторському кіно, стала Чорною вдовою у кіновсесвіті Marvel, працювала на Бродвеї та записувала музику.

Для знака, якому астрологи приписують постійний пошук нового досвіду, набір занять доволі показовий.

Скарлетт Йоганссон (фото: Getty Images)

Майлі Сайрус - Стрілець

Дата народження: 23 листопада 1992 року.

Завершує нашу добірку Майлі Сайрус, яка народилася 23 листопада, наступного дня після Йоганссон.

Стрільців в астрології називають одними з найбільш волелюбних представників Зодіаку. Їм приписують прямолінійність, незалежність, бунтарський характер та сильне бажання жити за власними правилами.

І якщо серед усіх героїв цієї добірки шукати найефектніший збіг із характеристикою знака, Майлі цілком може перемогти. Світ познайомився з нею як із Ханною Монтаною - зіркою підліткового серіалу Disney. Подорослішавши, Сайрус зробила все можливе, щоб перестати асоціюватися лише з цим образом.

Вона радикально змінювала зовнішність і сценічний стиль, експериментувала з попом, кантрі та роком і неодноразово починала нові етапи кар'єри.

Тож любов Стрільців до свободи в її випадку виглядає особливо символічно.

Майлі Сайрус (фото: Getty Images)