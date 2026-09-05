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Гороскопи 05 вересня 2026 · 20:09
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Нарешті видихнуть: 4 знаки китайського гороскопа виходять із чорної смуги у вересні

Після виснажливого періоду перед ними відкриються нові можливості, яких вони давно чекали
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Нарешті видихнуть: 4 знаки китайського гороскопа виходять із чорної смуги у вересні

Яким знакам китайського гороскопа стане легше у вересні (фото: Magnific)

Вересень 2026 року може стати переломним для чотирьох знаків китайського гороскопа. Після періоду напруги та економії на них чекають сприятливі обставини, нові шанси та можливість нарешті зосередитися на власних планах.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, на кого чекають зміни.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Вересень може стати для Тигрів точкою, після якої напружений період поступово залишиться позаду. Ситуації, які довго забирали сили, почнуть вирішуватися, а разом із ними повернеться відчуття контролю над власним життям.

Особливо помітні зміни можуть відбутися у роботі та фінансових питаннях. Тиграм варто скористатися новими можливостями й не боятися починати спочатку.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Для Кіз вересень принесе довгоочікуване полегшення після періоду сумнівів і переживань. Те, що раніше здавалося безвихідним, може нарешті зрушити з місця, відкривши шлях до більш стабільного майбутнього.

Нові домовленості або підтримка близьких допоможуть залишити старі проблеми позаду. Цього місяця Козам важливо не триматися за те, що вже втратило сенс.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собаки поступово виходитимуть із періоду, коли доводилося постійно долати перешкоди та відкладати власні плани. У вересні обставини можуть скластися значно сприятливіше, а докладені раніше зусилля нарешті дадуть результат.

Можливі хороші новини у професійній сфері або важлива розмова, яка поставить крапку в давньому питанні. Представникам цього знака варто дозволити собі рухатися вперед без постійного очікування нових проблем.

Кінь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Для Коней вересень може стати початком нового етапу після виснажливого періоду. Нарешті з'явиться більше простору для власних бажань, планів і рішень, а залежність від чужих обставин поступово зменшиться.

Успіх може прийти через роботу, новий проєкт або несподівану можливість змінити звичний сценарій. Коням варто діяти сміливіше, адже найскладніша частина шляху вже позаду.

Раніше Styler розповідав таро-гороскоп на вересень 2026 для всіх знаків Зодіаку.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
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