Матвій - ім'я, яке обирають тисячі батьків: що воно означає та чому стало таким популярним

Ім'я Матвій останніми роками дедалі частіше обирають українські батьки. Воно увійшло до числа найпопулярніших чоловічих імен , але за сучасним звучанням ховається дуже давня історія та особливе значення.

Styler розповідає, звідки походить це ім'я, що воно означає, якими рисами характеру традиційно наділяють його власників та коли відзначають іменини.

Особливе значення

Матвій - ім'я давньоєврейського походження. Воно походить від імені Матітьягу, яке пов’язують зі значенням "дар Божий", "дарований Богом".

Через грецьку та латинську традиції ім’я поширилося в християнському світі. Саме тому воно має багато близьких форм у різних мовах: Matthew в англійській, Matthäus у німецькій, Mateusz у польській.

В українській мові закріпилася форма Матвій, яка сьогодні звучить коротко й сучасно, хоча має багатовікове церковне та культурне коріння.

Особливе місце ім’я займає у християнській традиції завдяки апостолу та євангелісту Матвію, одному з дванадцяти апостолів. Саме його ім'я носить Євангеліє від Матвія.

До речі, популярність Матвія в Україні помітно зросла. У 2026 році воно увійшло до десятки найпопулярніших чоловічих імен для новонароджених, що показує: давні імена знову впевнено повертаються в моду.

Який характер приписують Матвію

Звичайно, саме ім'я не визначає характер людини. Проте в традиційних описах Матвія часто представляють як спокійного, врівноваженого та відповідального чоловіка.

У дитинстві Матвію приписують допитливість і спостережливість. Така дитина може не прагнути постійно бути в центрі уваги, зате уважно слухати, запам’ятовувати деталі та цікавитися тим, що відбувається навколо.

У дорослому віці власника цього імені традиційно описують як людину, яка цінує стабільність і не любить зайвої метушні. Матвій може довго обдумувати рішення, однак якщо вже визначився, то здатен наполегливо рухатися до мети.

Ще одна риса, яку часто пов’язують із цим ім'ям - самостійність. Матвій може прислухатися до порад інших, але остаточний вибір воліє робити сам.

Водночас такі характеристики варто сприймати саме як традиційні уявлення про ім'я, а не як точний опис людини. На характер набагато більше впливають виховання, середовище, життєвий досвід та власний вибір.

Іменини Матвія найчастіше пов'язують із днем пам'яті апостола та євангеліста Матвія - 29 листопада за новоюліанським календарем.

Тож популярність цього імені цілком зрозуміла: Матвій поєднує давнє походження, сильний біблійний символізм і м’яке сучасне звучання. Не дивно, що українські батьки дедалі частіше зупиняють свій вибір саме на ньому.