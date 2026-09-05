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Смачно 05 вересня 2026 · 14:41
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Печиво "Кураб'є" за класичним рецептом: ніжне, розсипчасте та з повидлом

Секрет цього печива - у правильному тісті
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Печиво "Кураб'є" за класичним рецептом: ніжне, розсипчасте та з повидлом

Печиво "Кураб'є" з повидлом (колаж: Styler)

Розсипчасте тісто, вершковий смак і крапелька густого повидла посередині - саме таким має бути класичне "Кураб'є". Це печиво не потребує складних інгредієнтів чи багато часу, зате чудово смакує до чашки чаю або кави.

Styler з посиланням на рецепт блогерки Марії Новаковської, опублікований на сторінці у Facebook, розповість усі секрети приготування смачної классики, яка смакуватиме до чаю.

Що потрібно для печива

Для тіста вам знадобляться:

  • 180 грамів м'якого вершкового масла,
  • 90 грамів цукру,
  • 10 грамів ванільного цукру,
  • 2 грами солі,
  • 50 грамів яйця (1 середнє або 2 маленьких),
  • 250 грамів борошна,
  • 30 грамів крохмалю,
  • 5 грамів розпушувача.

Для начинки:

  • 60 грамів повидла (за смаком)

Як приготувати "Кураб'є"

Спочатку покладіть у миску м'яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор, сіль та яйце. Збийте міксером приблизно 3 хвилини - маса має стати однорідною та більш пухкою.

Окремо змішайте борошно, крохмаль і розпушувач. Додавайте суху суміш до масляної частинами, щоразу добре перемішуючи.

Коли всі інгредієнти з'єднаються, збивайте тісто міксером ще близько 2 хвилин.

Воно має вийти м'яким і пластичним, щоб його можна було легко відсадити через кондитерський мішок.

Перекладіть тісто в кондитерський мішок із насадкою та сформуйте печиво на деку. У центрі кожної заготовки зробіть невелике заглиблення й покладіть трохи повидла.

Зверніть увагу, що викласти начинку можна і звичайною ложкою, якшо кондитерського мішка у вас немає. Просто це займе трохи більше часу.

Випікайте "Кураб'є" у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 15 хвилин.

Печиво має залишитися світлим, із легким золотистим відтінком по краях.

Готовому виробу дайте охолонути - після цього воно стане більш розсипчастим і триматиме форму.

Вихід - приблизно 550 г печива.

Смачного!

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Теги: Рецепти Випічка
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