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Гороскопи 05 вересня 2026 · 06:04
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Таро-гороскоп на 5 вересня: кому день подарує хороші новини, а кому - важливий урок

Деякі знаки Зодіаку отримають шанс змінити ситуацію на свою користь
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 5 вересня: кому день подарує хороші новини, а кому - важливий урок

Гороскоп на 5 вересня за картами Таро (фото: Freepik)

Карти Таро допомагають поглянути на енергію дня та підказують, на що варто звернути увагу. 5 вересня для кожного знаку Зодіаку матиме свої акценти - від стосунків до важливих рішень.

Styler розповідає, чого очікувати в суботу.

Овен

Карта Таро: Паж Мечів

5 вересня Овнам варто бути уважними до слів, новин і поведінки людей навколо. Паж Мечів радить не поспішати з висновками, але водночас не ігнорувати те, що здається підозрілим або важливим.

Телець

Карта Таро: Вісімка Жезлів

На Тельців чекає динамічний день, коли події можуть розвиватися значно швидше, ніж вони очікували. Вісімка Жезлів обіцяє новини, повідомлення або пропозицію, яка допоможе зрушити важливу справу з місця.

Близнюки

Карта Таро: Сімка Жезлів

Близнюкам 5 вересня доведеться відстоювати власну позицію та не дозволяти іншим тиснути на них. Сімка Жезлів нагадує: якщо ви знаєте, чого хочете, не варто відступати лише через чужі сумніви чи критику.

Рак

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Ракам може здатися, що сил на чергове випробування майже не залишилося, але ви набагато ближче до завершення справи, ніж думаєте. Дев'ятка Жезлів радить не опускати руки й берегти свої ресурси.

Лев

Карта Таро: Четвірка Кубків

Левам варто уважніше придивитися до можливостей, які з'являться цього дня. Четвірка Кубків показує ризик відмовитися від чогось перспективного через втому, нудьгу або завищені очікування.

Діва

Карта Таро: Місяць

5 вересня Дівам може бути складно відрізнити інтуїцію від власних страхів і припущень. Карта Місяць радить не робити поспішних висновків і дати ситуації час, щоб приховане стало очевидним.

Терези

Карта Таро: Двійка Кубків

На Терезів чекає тепла енергія взаємності, домовленостей і щирого контакту. Двійка Кубків може принести приємну зустріч, зближення з близькою людиною або важливу розмову, яка допоможе знайти порозуміння.

Скорпіон

Карта Таро: Двійка Мечів

Скорпіонам доведеться зробити вибір, який вони могли відкладати. Двійка Мечів радить не ховатися від рішення, але й не діяти під впливом емоцій - спочатку варто чесно оцінити обидва варіанти.

Стрілець

Карта Таро: Трійка Кубків

Для Стрільців це чудовий день для спілкування, зустрічей і приємного відпочинку в компанії близьких. Трійка Кубків також може принести хорошу новину або привід для маленького святкування.

Козоріг

Карта Таро: Лицар Мечів

Козерогам 5 вересня захочеться діяти швидко й без зайвих вагань. Лицар Мечів дає потужний імпульс для рішучого кроку, однак радить спершу подумати про наслідки, щоб поспіх не створив нових проблем.

Водолій

Карта Таро: Сила

Водоліям цього дня допоможуть витримка, самоконтроль і внутрішня впевненість. Карта Сила показує, що найкращого результату можна досягти не тиском, а спокійним і впевненим впливом на ситуацію.

Риби

Карта Таро: Паж Пентаклів

Риби можуть отримати цікаву можливість, пов'язану з роботою, навчанням або фінансами. Паж Пентаклів радить не чекати миттєвого результату, а зробити перший практичний крок - саме він може стати початком чогось перспективного.

Також ми писали, що означають народні прикмети, якщо розбилась чашка чи тарілка.

Теги: Гороскоп Таро Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
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