Розбити чашку чи тарілку до щастя чи до неприємностей? Що говорять народні прикмети

Чашка вислизнула з рук, тарілка впала зі столу - і в голові одразу звучить знайоме: "На щастя!" Здавалося б, що хорошого може бути в розбитому посуді, особливо якщо це була улюблена чашка? Проте саме уламки в народних повір'ях часто вважалися символом змін і звільнення від усього зайвого.

Styler розповідає, звідки взялася прикмета про розбитий посуд, що вона обіцяє та чому в деяких випадках звичайна тарілка може бути не таким уже й добрим знаком.

Якщо чашка розбилася випадково

У народних повір'ях випадково розбитий посуд найчастіше вважають добрим знаком. Вважалося, що разом із непотрібною або старою річчю з дому символічно йде щось негативне, а на її місці може з'явитися щось нове.

Тому розбита чашка могла віщувати приємні новини, несподівану зустріч або зміни в житті.

Особливо якщо посуд розбився без сварки чи злості - просто вислизнув із рук.

До чого розбилася тарілка

Тарілка має дещо іншу символіку. Вона асоціюється з домом, сімейним столом, достатком і гостинністю.

Саме тому її випадкове падіння могли сприймати як передвісник змін у родині. А якщо тарілка розлетілася на багато шматочків, це іноді трактували навіть як знак майбутнього достатку та радості.

Але є нюанс: якщо посуд не розбився, а лише пішов тріщинами, народні повір'я ставилися до цього обережніше.

Розбити посуд на весіллі - до щастя

Тут прикмета перетворилася на справжню традицію. На весіллях посуд можуть розбивати навмисно, бажаючи молодятам щасливого життя, любові та достатку.

Тому дзвін розбитої тарілки чи келиха на святі сприймається зовсім не як привід засмучуватися. Навпаки - це символічне побажання залишити все погане позаду.

Розбитий посуд - до щастя чи до біди ? (фото: pinterest.com)

А якщо посуд розбила дитина?

За народними повір'ями, і тут не варто одразу чекати неприємностей. Дитяча необережність могла трактуватися як передвісник радості або хорошої новини.

Хоча в реальному житті пояснення, звичайно, значно прозаїчніше: маленькі руки просто ще не завжди добре контролюють рухи.

Коли розбитий посуд - не на щастя

Не кожну ситуацію народні прикмети вважали позитивною. Якщо тарілку чи чашку розбили навмисно, під час сварки або в нападі злості, це вже пов'язували з негативними емоціями та конфліктами в домі.

Тому важливим вважалося не лише те, що саме розбилося, а й обставини.

Що робити з уламками

Якщо вже трапилася така маленька домашня катастрофа, не варто зберігати уламки "на пам'ять". За повір'ями, розбитий посуд краще зібрати та винести з дому, не залишаючи його надовго.

А далі - можна просто сказати традиційне "на щастя" і не псувати собі настрій.

То це все-таки до щастя?

Якщо вірити народним прикметам - у більшості випадків так. Випадково розбита чашка або тарілка символізує завершення чогось старого та звільнення місця для нового.

Звісно, жодних наукових доказів того, що розбитий посуд передбачає майбутні події, немає. Але, можливо, саме тому ця прикмета й живе стільки років: коли на підлозі лежать уламки улюбленої чашки, набагато приємніше подумати "на щастя", ніж "яка прикрість".