Не витрачайте гроші на добрива: город можна підживити тим, що є на вашій кухні

Дорогі добрива потрібні далеко не для кожної грядки. Частину органічних відходів із кухні можна використати повторно - зокрема, для компосту або домашніх підживлень.

Styler розповідає, що саме не варто поспішати викидати та як використати це без шкоди для рослин.

Що з кухні справді стане в пригоді городу

Найпростіший варіант - рослинні очищення та інші органічні кухонні відходи додавати до компосту. Овочеві та фруктові обрізки, кавова гуща, рослинні залишки разом із садовою зеленню можуть стати частиною майбутнього компосту.

Важливо лише правильно його готувати, адже цінність тут не в самому очищенні, а в тому, на що воно перетвориться після розкладання.

Особливо корисною може бути кавова гуща. Фахівці Королівського садівничого товариства (RHS) радять не насипати її товстим шаром просто під рослини, а передусім додавати до компосту. У великих кількостях свіжа гуща може створити щільний шар, який перешкоджатиме доступу води й повітря до коренів.

Ще один варіант - бананове лушпиння. Його можна подрібнити та додати до компосту або закопати в ґрунт, де воно поступово розкладатиметься. RHS зазначає, що під час розкладання лушпиння додає органічну речовину та низку поживних елементів, зокрема калій.

Також із рослинних матеріалів можна зробити рідке домашнє підживлення. Фахівці рекомендують для цього зелене листя та м'які стебла, а готовий настій перед використанням обов'язково розбавляти водою. Таке підживлення слабше за багато готових добрив, тому його використовують частіше.

Що варто запам'ятати

Відомий британський садівник Монті Дон радить дивитися на компост не просто як на спосіб позбутися кухонних відходів, а як на спосіб оживити ґрунт. За його словами, секрет компосту - саме в житті ґрунту: органіку поступово переробляють бактерії, гриби, черв'яки та інші організми.

Тому головна порада - не кидати все підряд в одну купу. Для якісного компосту потрібно змішувати різні типи органічного матеріалу. Сам Дон окремо застерігає не додавати до компосту м'ясо, жир і приготовлену їжу, зокрема варену картоплю, рис чи макарони.

А ще садівник радить періодично перевертати компост. Це не просто допомагає перемішати його - так усередину потрапляє кисень, необхідний для роботи мікроорганізмів, які розкладають органіку.

Як правильно підживлювати город

Найважливіше правило - не лити домашні підживлення прямо на суху землю і не робити розчин концентрованішим "для кращого ефекту". Надлишок поживних речовин може нашкодити рослинам, а занадто міцний розчин - обпалити коріння.

Якщо використовуєте рідке підживлення з рослинної сировини, його потрібно розбавляти водою. За рекомендаціями Королівського садівничого товариства (RHS), рослинні настої без додавання води перед використанням розводять приблизно 1:20, а настої, які готували з водою - 1:10. Готовий розчин має бути приблизно кольору слабкого чаю.

Ще один секрет - підживлювати не "про всяк випадок", а коли рослині це справді потрібно. Для овочів і рослин у контейнерах підживлення може бути корисним, але рослини, які добре ростуть у ґрунті, часто отримують достатньо поживних речовин із самої землі.

І не варто забувати про простий спосіб повернути поживні речовини в землю - мульчування готовим компостом. RHS називає домашній компост одним із найкращих способів одночасно покращити структуру ґрунту, утримувати вологу та поступово живити рослини.

На завершення варто підкреслити, що домашнє підживлення не означає "чим більше, тим краще". Рослинам потрібен баланс, а не максимальна кількість поживних речовин. Тому краще слабший розчин і спостереження за рослиною, ніж експерименти з концентрованими настоями.