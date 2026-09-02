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Смачно 02 вересня 2026 · 18:41
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За цю страву вас точно покличуть заміж: салат із баклажанами та секретним інгредієнтом

Здавалося б, яблуку тут зовсім не місце, але саме воно робить цей салат особливо смачним
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
За цю страву вас точно покличуть заміж: салат із баклажанами та секретним інгредієнтом

Смачний салат із цікавим інгредієнтом (колаж: Styler)

Якщо хочеться приготувати щось ситне, просте й водночас незвичайне, спробуйте цей салат. У ньому поєднуються запечені баклажани, курка, соковитий помідор і свіже яблуко - а заправку можна зробити як легшою, так і більш насиченою.

Styler ділиться рецептом салату, який легко приготувати навіть на звичайну вечерю.

Спочатку запечіть баклажани

Для салату знадобляться прості продукти, які добре поєднуються між собою. А головний секрет - не переборщити із заправкою, щоб вона не перебила смак овочів та яблука.

Інгредієнти:

  • 2 середні баклажани,
  • 1 стиглий помідор,
  • свіжа зелень - кінза або петрушка,
  • 1 невелике зелене яблуко,
  • ½ відвареної курячої грудки,
  • сіль і перець,
  • за бажанням - неактивні дріжджові пластівці.

Баклажани запечіть до м'якості, після чого дайте їм охолонути. Потім наріжте їх разом із помідором, яблуком, зеленню та відвареною куркою. Усе перекладіть у миску й перемішайте.

Яблуко тут - головний сюрприз

Тепер приготуйте заправку. Для більш насиченого смаку можна взяти майонез - він чудово підходить до запечених баклажанів і курки.

Якщо хочеться легшого варіанту, змішайте кілька столових ложок натурального йогурту з 1 чайною ложкою гірчиці. Додайте сіль і перець за смаком, заправте салат та перемішайте.

І ось тут найцікавіше - яблуко, яке спочатку здається абсолютно зайвим. Воно додає салату свіжості, легкої солодкості та приємного хрускоту. Без нього поєднання баклажана, курки та помідора було б значно простішим.

За бажанням зверху можна додати трохи неактивних дріжджових пластівців.

Готовому салату можна дати кілька хвилин постояти в холодильнику, щоб смаки краще поєдналися.

У результаті виходить ситний, але не нудний салат із дуже несподіваним смаковим акцентом.

Раніше ми ділилися цікавим і, що головне - надзвичайно легким рецептом маринованих баклажанів, які можна приготувати увечері - а на ранок вже смакувати ними.

Теги: Рецепти Салати
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