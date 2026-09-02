UA / RU
rbc.ua
Останні новини
13:31 Тренди
Сорочка із секонду може виглядати дорого: фешенблогерка показала стильний образ
12:31 Люди
Скільки треба витрачати на дитину: українські мами назвали чесні суми на місяць
11:45 Гороскопи
Таро-гороскоп на вересень: кому відкриється новий шлях, а кому варто почекати
10:21 Смачно
Виноград як свіжий на зиму: рецепт без цукру та заморожування
09:03 Корисне
Осіння посадка малини, смородини та агрусу: коли садити ягідні кущі, щоб зібрати великий врожай
06:09 Гороскопи
Таро-гороскоп на 2 вересня: кому варто діяти сміливо, а кому краще не поспішати
20:05 Гороскопи
Після 8 років випробувань: ці 3 знаки Зодіаку нарешті видихнуть
19:20 Корисне
Ручка залишила пляму на одязі? Ці прості засоби врятують тканину
18:39 Люди
Акції, розподіл бюджету та жорстка економія: українці розповіли, як "виживають" на невелику зарплату
17:42 Смачно
Маринована цибуля за 10 хвилин: чудово підійде до м’ясних страв, салатів і навіть шашлику
Всі новини
Головна Тренди Сорочка із секонду може виглядати дорого: фешенблогерка показала стильний образ
Тренди 02 вересня 2026 · 13:31
Add as a preferred source on Google

Сорочка із секонду може виглядати дорого: фешенблогерка показала стильний образ

Одна проста річ стала основою образу, який виглядає продумано, елегантно й зовсім не бюджетно
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Сорочка із секонду може виглядати дорого: фешенблогерка показала стильний образ

Фешенблогерка Олена Шевченко у стильному образі з білою сорочкою (колаж: Styler)

Чи може звичайна широка сорочка із секонд-хенду виглядати як частина дорогого дизайнерського образу? Фешенблогерка показала на власному прикладі, що так - якщо правильно підібрати речі та зробити акцент на деталях.

Styler з посиланням на поради Олени Шевченко в Instagram розповідає, як стилізувати звичайну білу сорочку, щоб отримати ефектний образ у дусі сучасної класики.

Сорочка із секонду стала основою образу

Так, дизайнерка знайшла у секонд-хенді широку білу сорочку і не стала ускладнювати її стилізацію. Рукави вона недбало закрутила приблизно до трьох чвертей, завдяки чому річ отримала більш розслаблений вигляд.

До сорочки Олена додала довгу шовкову спідницю в підлогу. Вона не облягає фігуру, а м'яко спадає вниз і трохи розширюється на стегнах. Саме така фактура створює легкий контраст із більш структурованим верхом.

Ще один важливий елемент - чорна краватка, поверх якої розмістили велику ефектну брошку золотистого кольору. Вона одразу привертає увагу й перетворює класичний комплект на більш виразний.

Чорний жакет, окуляри та червона помада завершили образ

Поверх сорочки стилістично працює чорний оверсайз-жакет із цупкої тканини.Він додає силуету структури й робить образ більш зібраним.

Серед аксесуарів - великі окуляри в чорній оправі, габаритна чорна сумка та масивні сережки. Доповнили комплект чорні туфлі-човники на невисоких підборах і короткі чорні рукавички, що доходять приблизно до середини долоні.

Останній акцент - червона помада. При цьому макіяж очей залишили максимально стриманим і натуральним, тому яскрава губна помада не виглядає надто театрально.

У результаті проста сорочка з секонд-хенду стала частиною образу, який тримається не на вартості речей, а на силуеті, фактурах, пропорціях і правильно підібраних акцентах.

Саме деталі - від золотої брошки до рукавичок і червоної помади - зробили його завершеним.

жбь

Раніше ми розповідали про те, які штани цієї осені вибиратимуть модниці - що буде в трендах, коли за вікном стане прохолодніше.

Теги: Модні тренди
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Прогноз на початок вересня від астролога: небезпечні дати і найвдаліший день місяця Гороскопи Прогноз на початок вересня від астролога: небезпечні дати і найвдаліший день місяця
Jerry Heil раптово заступилася за учасницю "Україна має талант" і викликала нові суперечки
Jerry Heil раптово заступилася за учасницю "Україна має талант" і викликала нові суперечки Люди
Пухкий, ніжний і з рум'яною скоринкою: простий манник на кефірі з ягодами, який завжди виходить
Пухкий, ніжний і з рум'яною скоринкою: простий манник на кефірі з ягодами, який завжди виходить Смачно
Більше цікавого
Грошовий манікюр на вересень: цей відтінок вважають магнітом для удачі Грошовий манікюр на вересень: цей відтінок вважають магнітом для удачі Катерина Собкова · 01 вересня 2026, 16:58
Лише найуважніші знайдуть усіх сов в осінньому лісі: у вас є 30 секунд Лише найуважніші знайдуть усіх сов в осінньому лісі: у вас є 30 секунд Наталя Крижанівська · 01 вересня 2026, 15:17
Цибуля гниє після збору: де городники припускаються помилок і як їх виправити Цибуля гниє після збору: де городники припускаються помилок і як їх виправити Наталя Крижанівська · 01 вересня 2026, 16:02
Скільки треба витрачати на дитину: українські мами назвали чесні суми на місяць Скільки треба витрачати на дитину: українські мами назвали чесні суми на місяць Наталя Крижанівська · 02 вересня 2026, 12:31