Забудьте про нудні джинси: стилістка показала штани для дорогого образу восени

Осінній гардероб легко оновити без великого шопінгу: варто звернути увагу на п’ять моделей штанів, які допоможуть створити сучасні та жіночні образи.

Styler з посиланням на відео в Instagram стилістки Наталі Парваз розповідає, які фасони варто обрати цього сезону, щоб бути в тренді.

Трендові штани на осінь 2026

Вельветові штани

Вельвет повертається в осінній гардероб і чудово вписується в сезонні образи завдяки своїй фактурі. Такі штани додають образу глибини та створюють характерний осінній настрій.

Особливо вдало виглядатимуть моделі у природних і глибоких відтінках - коричневому, бежевому, оливковому, бордовому. Поєднувати їх можна з базовими сорочками, водолазками, светрами або жакетами.

Шкіряні штани

Якщо хочеться зробити образ більш виразним, варто звернути увагу на шкіряні штани. Вони можуть стати головним акцентом навіть у доволі простому повсякденному комплекті.

Щоб образ не виглядав надто важким, шкіряні штани краще поєднувати з м'яким трикотажем, об'ємними светрами або лаконічними сорочками. Контраст фактур зробить комплект цікавішим і сучаснішим.

Штани кльош

Штани кльош залишаються одним із вдалих варіантів для тих, хто хоче візуально витягнути силует. Розширення від коліна або стегна створює жіночний і елегантний ефект.

Особливо гармонійно така модель виглядає із взуттям на підборах або платформі. Верх при цьому краще обирати більш лаконічний - наприклад, приталений топ, водолазку чи короткий жакет.

Трикотажні штани

Для прохолодної осені трикотажні штани можуть стати комфортною альтернативою звичним джинсам. Вони не лише зручні, а й легко вписуються у розслаблені повсякденні образи.

Щоб річ виглядала актуально, стилісти радять обирати щільний трикотаж і лаконічний крій. Доповнити такі штани можна светром, сорочкою, кардиганом або структурованим жакетом.

Штани-"банани"

Штани-"банани" допоможуть додати образу сучасності та легкої недбалості. Завдяки характерному об'єму в зоні стегон і звуженню донизу вони виглядають цікавіше за класичні прямі моделі.

Щоб врівноважити силует, такі штани краще комбінувати зі структурованим верхом. Жакет, сорочка або короткий піджак допоможуть зробити образ зібраним, але водночас невимушеним.

Які штани обрати на осінь

Універсального варіанта для всіх немає - вибір залежить від вашого стилю та того, який ефект ви хочете отримати. Вельвет додасть образу сезонної фактурності, шкіра зробить його сміливішим, кльош підкреслить силует, трикотаж подарує комфорт, а штани-банани допоможуть створити більш розслаблений та модний образ.

Головне - не боятися експериментувати з фактурами та поєднувати трендові моделі з базовими речами, які вже є у вашому гардеробі.