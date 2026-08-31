UA / RU
rbc.ua
Останні новини
16:17 Тренди
Забудьте про нудні джинси: стилістка показала штани для дорогого образу восени
15:38 Люди
Перша червона кнопка Пивоварова: зірка TikTok провалила виступ на "Україна має талант"
14:59 Гороскопи
Риболовля у вересні: точний місячний календар клювання для щедрого улову
14:01 Смачно
Як закрити помідори, щоб усі просили рецепт: додайте цей фрукт
13:15 Корисне
Урожай до самих морозів: 4 культури, які радять садити саме у вересні
12:20 Люди
Брат ледь не вбив переможця "Зважених та щасливих" та застрелив батьків: деталі
12:00 Гороскопи
Таро-гороскоп на тиждень: хто почне нове життя, а хто відпустить минуле
10:48 Тренди
8 найкращих парфумів із нотою морської солі, які замінять поїздку на море
09:17 Корисне
Ідеальний газон без клопоту: 5 сланких рослин, які назавжди замінять звичайну траву
06:01 Гороскопи
Таро-гороскоп на 31 серпня: кому цей день принесе удачу, а кому - зміни
Всі новини
Головна Тренди Забудьте про нудні джинси: стилістка показала штани для дорогого образу восени
Тренди 31 серпня 2026 · 16:17
Add as a preferred source on Google

Забудьте про нудні джинси: стилістка показала штани для дорогого образу восени

Правильно підібрані моделі можуть не лише освіжити гардероб, а й візуально витягнути силует
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Забудьте про нудні джинси: стилістка показала штани для дорогого образу восени

Які штани в моді восени 2026 (колаж: Styler)

Осінній гардероб легко оновити без великого шопінгу: варто звернути увагу на п’ять моделей штанів, які допоможуть створити сучасні та жіночні образи.

Styler з посиланням на відео в Instagram стилістки Наталі Парваз розповідає, які фасони варто обрати цього сезону, щоб бути в тренді.

Трендові штани на осінь 2026

Вельветові штани

Вельвет повертається в осінній гардероб і чудово вписується в сезонні образи завдяки своїй фактурі. Такі штани додають образу глибини та створюють характерний осінній настрій.

Особливо вдало виглядатимуть моделі у природних і глибоких відтінках - коричневому, бежевому, оливковому, бордовому. Поєднувати їх можна з базовими сорочками, водолазками, светрами або жакетами.

Шкіряні штани

Якщо хочеться зробити образ більш виразним, варто звернути увагу на шкіряні штани. Вони можуть стати головним акцентом навіть у доволі простому повсякденному комплекті.

Щоб образ не виглядав надто важким, шкіряні штани краще поєднувати з м'яким трикотажем, об'ємними светрами або лаконічними сорочками. Контраст фактур зробить комплект цікавішим і сучаснішим.

Штани кльош

Штани кльош залишаються одним із вдалих варіантів для тих, хто хоче візуально витягнути силует. Розширення від коліна або стегна створює жіночний і елегантний ефект.

Особливо гармонійно така модель виглядає із взуттям на підборах або платформі. Верх при цьому краще обирати більш лаконічний - наприклад, приталений топ, водолазку чи короткий жакет.

Трикотажні штани

Для прохолодної осені трикотажні штани можуть стати комфортною альтернативою звичним джинсам. Вони не лише зручні, а й легко вписуються у розслаблені повсякденні образи.

Щоб річ виглядала актуально, стилісти радять обирати щільний трикотаж і лаконічний крій. Доповнити такі штани можна светром, сорочкою, кардиганом або структурованим жакетом.

Штани-"банани"

Штани-"банани" допоможуть додати образу сучасності та легкої недбалості. Завдяки характерному об'єму в зоні стегон і звуженню донизу вони виглядають цікавіше за класичні прямі моделі.

Щоб врівноважити силует, такі штани краще комбінувати зі структурованим верхом. Жакет, сорочка або короткий піджак допоможуть зробити образ зібраним, але водночас невимушеним.

Які штани обрати на осінь

Універсального варіанта для всіх немає - вибір залежить від вашого стилю та того, який ефект ви хочете отримати. Вельвет додасть образу сезонної фактурності, шкіра зробить його сміливішим, кльош підкреслить силует, трикотаж подарує комфорт, а штани-банани допоможуть створити більш розслаблений та модний образ.

Головне - не боятися експериментувати з фактурами та поєднувати трендові моделі з базовими речами, які вже є у вашому гардеробі.

Раніше Styler розповідав про 6 відтінків одягу, які варто носити після 40, щоб освіжити обличчя.

Теги: Тренди Модні тренди Стиль життя
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Ідеальний газон без клопоту: 5 сланких рослин, які назавжди замінять звичайну траву Корисне Ідеальний газон без клопоту: 5 сланких рослин, які назавжди замінять звичайну траву
Таро-гороскоп на 31 серпня: кому цей день принесе удачу, а кому - зміни
Таро-гороскоп на 31 серпня: кому цей день принесе удачу, а кому - зміни Гороскопи
Не купуйте нове пальто: цікаві способи зробити торішню модель модною цієї осені
Не купуйте нове пальто: цікаві способи зробити торішню модель модною цієї осені Тренди
Більше цікавого
8 найкращих парфумів із нотою морської солі, які замінять поїздку на море 8 найкращих парфумів із нотою морської солі, які замінять поїздку на море Людмила Жукова · 31 серпня 2026, 10:48
Скажіть страхам "ні": як Меркурій у Діві допоможе трьом знакам примножити статки Скажіть страхам "ні": як Меркурій у Діві допоможе трьом знакам примножити статки Людмила Жукова · 30 серпня 2026, 20:02
Велосипед, кіт за гривню та зручна подушка: українці назвали топ-покупок, які змінили їхнє життя Велосипед, кіт за гривню та зручна подушка: українці назвали топ-покупок, які змінили їхнє життя Наталя Крижанівська · 30 серпня 2026, 16:19
Перша червона кнопка Пивоварова: зірка TikTok провалила виступ на "Україна має талант" Перша червона кнопка Пивоварова: зірка TikTok провалила виступ на "Україна має талант" Людмила Жукова · 31 серпня 2026, 15:38