Не купуйте нове пальто: цікаві способи зробити торішню модель модною цієї осені

Початок осені часто змушує переглядати гардероб і думати, що торішні речі вже втратили актуальність. Але перш ніж витрачатися на нове пальто, варто уважніше подивитися на те, що вже є у шафі. Попри те, що модні тенденції змінюються, це не означає, що улюблену річ потрібно щороку міняти на нову.

Styler з посиланням на поради стилісток Anthropologie Лорен Андерсен та Елли Массі розповідає, як за допомогою кількох простих прийомів оновити торішню модель та "вписати" її у тренди осені 2026.

Почніть із пропорцій

Фахівчині радять не поспішати відкладати речі, які здаються застарілими. За їхніми словами, навіть старий тренч можна зробити актуальним, якщо дати йому "нову енергію" за допомогою стилізації.

Зокрема, експертки радять грати з пропорціями та не боятися поєднувати речі різного об'єму.

Додайте широкий ремінь

Це один із найпростіших способів змінити вигляд пальта. Широкий шкіряний ремінь поверх верхнього одягу підкреслить талію та повністю змінить силует знайомої моделі.

Крім того, пояс цьогоріч є одним із помітних трендів осені 2026. Стилісти радить не обмежуватися ременем, який ішов у комплекті з пальтом: можна спробувати шкіряний, вінтажний або інший варіант, який змінює пропорції речі.

Змініть взуття

Навіть звичайне класичне пальто може виглядати зовсім по-новому з іншим взуттям. Торішню модель можна поєднати з актуальними лоферами, замшевими чоботами або взуттям із більш масивним силуетом.

Саме такі невеликі зміни допомагають не повторювати торішній образ повністю.

Звичні силуети виглядатимуть по-новому цієї осені (фото: magnific.com)

Додайте яскравий колір

Не обов'язково купувати нове пальто незвичного відтінку. Якщо верхній одяг нейтральний - чорний, сірий, бежевий або коричневий - додайте яскраву сумку, шарф чи інший аксесуар.

Стилістки радять використовувати несподівані поєднання кольорів, адже нова палітра здатна повністю змінити характер речі, яку ви носите вже кілька сезонів.

Пограйте з шарами

Спробуйте носити під пальтом не той самий светр, який одягали торік, а поєднати його з сорочкою, жилетом, жакетом або тонким трикотажем.

Багатошаровість - один із найпростіших способів зробити знайомий верхній одяг цікавішим. Причому не обов'язково повністю змінювати гардероб: достатньо по-новому скомбінувати вже наявні речі.

Не нехтуйте аксесуарами

Сумка, брошка, шарф або навіть незвичайні рукавички можуть змінити сприйняття пальта. Особливо добре цей прийом працює з базовими моделями без великої кількості деталей.

Цієї осені варто звернути увагу на виразні аксесуари та фактури: стилісти прогнозують повернення більш структурованих силуетів, поясів та деталей, які підкреслюють форму.

Тож перш ніж вирушати за новим пальтом, дістаньте торішнє з шафи й спробуйте подивитися на нього по-новому. Іноді для актуального образу достатньо не нової речі, а нового способу її носити.