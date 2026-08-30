Перець на зиму, який не розвалюється: запам’ятайте правило 6 хвилин

Солодкий перець можна заготовити на зиму так, щоб він залишався м’ясистим і добре тримав форму. Розповідаємо, як приготувати ароматну закуску з часником, спеціями та оцтом.

Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки Ptashka Nadia розповідає, як правильно заготовити перець на зиму та уникнути найпоширенішої помилки під час його приготування.

Інгредієнти

На 1 літрову банку знадобиться:

м’ясистий солодкий перець

10 горошин суміші перців

2 зубчики часнику

1 повна чайна ложка солі

2 столові ложки цукру

3 столові ложки оцту.

За словами авторки, для чотирьох літрових банок знадобилося близько 3 кг перцю.

Як приготувати консервований перець

Спочатку підготуйте перець: помийте, очистьте від насіння та наріжте шматочками. Літрові банки та кришки потрібно попередньо підготувати відповідно до обраного безпечного способу стерилізації.

У кожну банку покладіть 10 горошин суміші перців, два зубчики часнику, нарізані слайсами, повну чайну ложку солі, дві столові ложки цукру та три столові ложки оцту.

Головний секрет - не переварити перець

Далі поставте воду кипіти та опускайте перець у неї партіями. Накрийте каструлю кришкою і після повторного закипання варіть перець приблизно 6 хвилин, максимум 7.

Важливо не перетримати овочі у воді: перець має залишитися щільним і тримати форму.

Готовий перець дістаньте шумовкою та перекладіть у підготовлені банки. Не потрібно утрамбовувати його надто сильно - достатньо щільно заповнити ємність.

Як залити перець

Перець у банках залийте гарячою рідиною за рецептом до самого верху. Далі банки закрийте підготовленими кришками.

Авторка рецепта радить перевернути банки догори дном, накрити пледом і залишити до повного охолодження.

Після охолодження домашні консерви потрібно зберігати в належних умовах, а перед заготівлею варто переконатися, що рецепт відповідає перевіреним рекомендаціям із безпечного домашнього консервування. Якщо є сумніви щодо герметичності, запаху, кольору чи стану банки, таку заготівлю не варто вживати.

Який перець вийде

За цим способом перець має залишатися м’ясистим і щільним, а не розварюватися. Поєднання часнику, спецій, цукру та оцту робить заготівлю насиченою, тому її можна подавати як самостійну закуску або додавати до гарнірів та м’ясних страв.

Як правильно стерилізувати банки для такої заготовки

Як зазначають фахівці Національного центру зберігання домашніх продуктів (NCHFP), перед консервацією банки потрібно добре вимити з мийним засобом і перевірити, щоб на склі не було тріщин чи сколів. Саме миття не стерилізує скло, тому для рецептів, які цього потребують, банки додатково обробляють окропом.

Для попередньої стерилізації ставлять на плиту велику каструлю з водою.

Коли вона закипить, зверху встановлюють решітку, сито або спеціальну накладку для стерилізації. На неї догори дном ставлять чисту банку.

Стерилізуємо:

0,5-0,75 л - 10 хвилин

1 л - 15 хвилин

3 л - 20-25 хвилин.

Важливо: стерилізація порожніх банок не замінює правильної термічної обробки самої заготовки. Для домашнього консервування варто використовувати перевірені рецепти з визначеними пропорціями, часом і температурою обробки.