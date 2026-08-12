Не купуйте дорогий перець взимку: заготовте його для фарширування вже зараз

Цей спосіб заготівлі стане справжньою знахідкою взимку. Перець консервують цілим, тому в холодну пору його достатньо дістати з банки, наповнити улюбленою начинкою та приготувати страву.

Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки "danilchenko_77" розповідає, як закрити такий перець.

Для заготівлі радять використовувати перець сорту Молдова - він добре тримає форму після консервації. До того ж для рецепта не потрібен складний маринад чи велика кількість спецій.

Що потрібно для консервованого перцю

Із зазначеної кількості продуктів можна приготувати три банки:

перець - 1 кг

сіль - 1 ч. л.

цукор - 1 ст. л.

оцет - 1 ст. л.

лавровий лист - 1 шт.

чорний перець горошком - 5-6 шт.

окріп - за потреби.

Як підготувати перець

Перець добре помийте, видаліть плодоніжки та насіння. Намагайтеся не пошкодити стінки овочів, адже взимку їх потрібно буде наповнювати начинкою.

Підготовлений перець щільно складіть у стерилізовані трилітрові банки. Додайте лавровий лист і чорний перець горошком.

До речі: насіннєві коробочки не обов'язково викидати. Їх можна висушити та використовувати для приготування домашньої приправи.

Як законсервувати перець

Щільно наповніть банки підготовленим перцем. Додайте лавровий лист і перець горошком. Залийте банки окропом, накрийте кришками та залиште приблизно на 15 хвилин. Обережно злийте воду з банок у каструлю. Додайте до рідини сіль, цукор та оцет. Доведіть маринад до кипіння. Знову залийте ним перець у банках. Закатайте банки кришками. Переверніть їх догори дном і добре закутайте. Залиште в такому положенні до повного охолодження.

Чому варто зробити таку заготівлю

Головна перевага цього способу - взимку не доведеться шукати великий свіжий перець для фарширування. Заготовлені овочі вже очищені, зберігаються цілими та будуть готові до використання.

Таку консервацію особливо зручно зробити наприкінці літа, коли сезонного перцю багато. Авторка рецепта радить приготувати одразу кілька банок - взимку така заготівля точно не стоятиме без діла.

Як використовувати консервований перець

Взимку дістаньте потрібну кількість перців із банки, дайте маринаду стекти, а потім наповніть овочі м'ясною, рисовою або іншою улюбленою начинкою.