Кабачкова ікра, яку називають "кетчупом": рецепт із секретним інгредієнтом

Кабачки цього літа можна не лише смажити, додавати в рагу чи робити консервацію з соусом сацебелі . З них варто приготувати незвичну закуску з густою текстурою та смаком, який добре поєднується і з м'ясом, і з хлібом.

Styler з посиланням на відео в Instagram користувача "Ptashka Nadia" розповідає, як приготувати таку заготівлю на зиму.

Авторка рецепта розповіла, що незвичну назву для її кабачкової ікри придумала онука однієї з підписниць.

"Кетчуп із кабачків", - саме так вона назвала цей рецепт.

І, за словами авторки, назва виявилася дуже влучною. Завдяки солодкому перцю та овочевому соусу готова ікра справді має смак, який дещо нагадує кетчуп.

Якою виходить кабачкова ікра

Готова закуска має оксамитову, однорідну текстуру, приємний аромат і добре збалансований смак. Її можна подавати як соус до м'яса, птиці чи гарнірів, а можна просто намазати на свіжий хліб - у будь-якому випадку буде смачно.

Ще один плюс рецепта - склад. Окрім кабачків і солодкого перцю, до ікри додають половину банки лечо, кетчупу або іншого овочевого соусу. Саме він, за словами авторки, надає заготівлі більш насиченого овочевого смаку.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться:

кабачки молоді - 1,5 кг

- 1,5 кг солодкий перець - 350 г

- 350 г сіль - 35 г, приблизно 1 столова ложка з гіркою

- 35 г, приблизно 1 столова ложка з гіркою цукор - 50 г, приблизно 2 столові ложки без гірки

- 50 г, приблизно 2 столові ложки без гірки лечо, кетчуп або інший овочевий соус - 0,5 банки, приблизно 240 г

- 0,5 банки, приблизно 240 г рафінована олія - 175 мл

- 175 мл часник - 20 г

- 20 г оцет 9% - 50 мл.

Як приготувати кабачкову ікру

Спочатку потрібно підготувати кабачки. Якщо овочі молоді, достатньо помити їх і нарізати шматочками. Якщо ж кабачки вже підстаркуваті, з них краще зняти шкірку та видалити насіння.

Солодкий перець очистити від насіння. Кабачки та перець пропустити через м'ясорубку.

Овочеву масу перекласти у велику глибоку каструлю. Це важливий момент: під час кипіння ікра може активно булькати та бризкати, тому краще використовувати місткий посуд, щоб не обпектися.

Додати сіль, цукор, овочевий соус і рафіновану олію. Усе добре перемішати та поставити на вогонь.

Після закипання варити овочеву масу 30 хвилин на вогні трохи нижче середнього, періодично помішуючи.

Через 30 хвилин додати подрібнений часник і перебити все занурювальним блендером. У результаті має вийти гладка, густа й однорідна маса без великих шматочків овочів.

Потім влити 50 мл 9% оцту та добре перемішати.

Важливий момент під час розливання

Після додавання оцту ікра має ще раз закипіти. Щойно це станеться, каструлю можна знімати з вогню.

Гарячу ікру одразу розлити у чисті стерилізовані банки та герметично закрити кришками.

Авторка рецепта окремо звертає увагу: після додавання оцту ікра може дуже активно «стрибати» під час кипіння, тому потрібно бути обережними та берегти руки від гарячих бризок.

Готову кабачкову ікру можна залишити охолоджуватися відповідно до вашого звичного способу консервування.

З чим подавати кетчуп із кабачків

Така заготовка може стати універсальним доповненням до домашнього меню. Її можна подавати:

до м'яса та птиці

до картоплі й інших гарнірів

як овочевий соус

на бутерброди зі свіжим або підсмаженим хлібом.

А ви пробувати закривати таку кабачкову ікру? Пересилайте рецепт подрузі.