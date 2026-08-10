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Тренди 10 серпня 2026 · 17:06

Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти

Топ-5 гарячих парфумерних новинок для жінок
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти

Які жіночі парфуми будуть актуальні восени (колаж Styler)

Восени на зміну легким цитрусовим і акватичним літнім композиціям приходять глибокі, зігріваючі та затишні аромати. Якщо ви втомилися від популярних хітів, які звучать на кожному кроці, цей сезон пропонує розкішні свіжі релізи.

Про новинки у світі жіночої парфумерії, які будуть супер актуальними осінню, читайте в матеріалі Styler.

П'ятірка наймодніших новинок сезону

Hermès Barénia

Цей реліз став справжньою сенсацією серед поціновувачів шипрових композицій. У центрі уваги знаходяться чуттєва шкіра, елегантний дуб та ніжна лілія. Це ідеальний баланс між строгістю та жіночністю.

Парфум звучить дуже дорого, залишаючи після себе розкішний шлейф, який бездоганно пасує до вовняного пальта чи тренча.

Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти

Tom Ford Black Lacquer

Для прихильниць темних і загадкових ароматів цей парфум стане справжнім відкриттям. Композиція побудована навколо нот чорного ебенового дерева, темної півонії та димних акордів. Це містичний, глибокий і дуже спокусливий аромат, який ніби зігріває зсередини у прохолодний та дощовий осінній вечір.

Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти

Yves Saint Laurent Libre Flowers & Flames

Знайома багатьом лінійка поповнилася новою, надзвичайно теплою варіацією. Головні акценти тут зміщені на кремову квітку пальми, сонячну лілію та насичену ваніль. Новинка вийшла м'якою, солодкуватою, але зовсім не приторною. Цей аромат огортає свою власницю, немов затишний кашеміровий светр.

Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти

Guerlain Patchouli Paris

Осінь важко уявити без ноти пачулі, і новий реліз від французького бренду розкриває її з абсолютно нового боку. Деревні та землисті акорди тут делікатно пом'якшені фірмовою пудровою ваніллю та ніжним ірисом. Аромат звучить аристократично, стримано та водночас неймовірно сучасно.

Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти

Jo Malone London Hinoki & Cedarwood

Справжній ковток лісового повітря у флаконі. Ця новинка присвячена японському дереву хінокі та класичному кедру, які доповнені зігріваючою корицею.

Аромат вийшов свіжим, але теплим. Він чудово підійде для повсякденного використання, створюючи атмосферу спокою та гармонії навіть у найбільш метушливі дні.

Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти

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Теги: Аромати Парфуми
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