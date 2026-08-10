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Тренды 10 августа 2026 · 17:06

Забудьте о неактуальных: 5 новых духов на осень, которые соберут все комплименты

Топ-5 горячих парфюмерных новинок для женщин
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Забудьте о неактуальных: 5 новых духов на осень, которые соберут все комплименты

Какие женские духи будут актуальны осенью (коллаж Styler)

Осенью на смену легким цитрусовым и акватические летним композициям приходят глубокие, согревающие и уютные ароматы. Если вы устали от популярных хитов, звучащих на каждом шагу, этот сезон предлагает роскошные свежие релизы.

О новинках в мире женской парфюмерии, которые будут супер актуальны осенью, читайте в материале Styler.

Пятерка самых модных новинок сезона

Hermès Barénia

Этот релиз стал настоящей сенсацией среди любителей шипровых композиций. В центре внимания находятся чувствительная кожа, элегантный дуб и нежная лилия. Это идеальный баланс между строгостью и женственностью.

Дух звучит очень дорого, оставляя после себя роскошный шлейф, который безупречно подходит к шерстяному пальто или тренчу.

Забудьте о неактуальных: 5 новых духов на осень, которые соберут все комплименты

Tom Ford Black Lacquer

Для поклонниц темных и загадочных ароматов этот парфюм станет настоящим открытием. Композиция построена вокруг нот черного эбенового дерева, темного пиона и дымных аккордов. Это мистический, глубокий и очень соблазнительный аромат, согревающий изнутри в прохладный и дождливый осенний вечер.

Забудьте о неактуальных: 5 новых духов на осень, которые соберут все комплименты

Yves Saint Laurent Libre Flowers & Flames

Знакомая многим линейка пополнилась новой, очень теплой вариацией. Главные акценты здесь смещены на кремовый цветок пальмы, солнечную лилию и насыщенную ваниль. Новинка получилась мягкой, сладковатой, но совсем не приторной. Этот аромат окутывает свою обладательницу, как уютный кашемировый свитер.

Забудьте о неактуальных: 5 новых духов на осень, которые соберут все комплименты

Guerlain Patchouli Paris

Осень трудно представить без ноты пачули, и новый релиз французского бренда раскрывает ее с совершенно новой стороны. Деревянные и землистые аккорды здесь деликатно смягчены фирменной пудровой ванилью и нежным ирисом. Аромат звучит аристократически, сдержанно и одновременно невероятно современно.

Забудьте о неактуальных: 5 новых духов на осень, которые соберут все комплименты

Jo Malone London Hinoki & Cedarwood

Настоящий глоток лесного воздуха во флаконе. Эта новинка посвящена японскому дереву хиноки и классическому кедру, которые дополнены согревающей корицей.

Аромат получился свежим, но теплым. Он отлично подойдет для повседневного использования, создавая атмосферу спокойствия и гармонии даже в самые суетливые дни.

Забудьте о неактуальных: 5 новых духов на осень, которые соберут все комплименты

Недавно Styler рассказывал, какие 5 ошибок в гардеробе могут визуально прибавлять вам возраст.

Теги: Ароматы Духи
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