Успейте до сентября: эксперт назвал два растения, которые нужно обрезать в саду

Август является идеальным временем для подготовки участка к прохладному сезону. Известный эксперт по садоводству Монти Дон отмечает, что выполнение нескольких простых задач обеспечит здоровый вид растений в следующем году.

Какие два растения важно обрезать до осени, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.

Правила обрезки лаванды

Если не провести обрезку в конце лета, кусты лаванды станут жесткими и потеряют аккуратную форму. Лучшее время для этой процедуры наступает тогда, когда цветы начинают увядать. В зависимости от сорта этот период может длиться от середины лета до конца августа.

Не стоит ждать образования семян или полного потемнения цветов. Ранняя обрезка дает растению максимум времени для восстановления и роста перед зимой. Эксперт советует обрезать куст достаточно сильно для придания компактной формы, но обязательно оставлять новые побеги на каждом стебле. Из голой старой древесины лаванда обычно не отрастает.

Новые побеги быстро разовьются, создадут привлекательный защитный покров на зиму и станут основой для обильного цветения в следующем году. При ежегодной правильной обрезке куст лаванды может полноценно жить и цвести более десяти лет.

Формирование живых изгородей

Август также является безопасным и благоприятным периодом для стрижки живых изгородей, поскольку большинство птиц уже покинули свои гнезда.

Летняя обрезка дает гораздо более медленное отрастание новых ветвей по сравнению с зимней. Благодаря этому кусты сохранят заданную высоту и форму до конца года.

Монти Дон рекомендует придерживаться такого алгоритма во время стрижки:

Начинайте обрезку по бокам, делая легкий скос сверху вниз. Это гарантирует, что нижняя часть не будет затенена верхними ветвями, и куст остается равномерно густым до самой земли.

Для идеально ровного среза верхушки натяните веревку между колышками и используйте ее как четкий ориентир.

Срезанные ветки листопадных пород можно измельчить и добавить в компостную яму, а остатки вечнозеленых растений лучше отправить на специальную утилизацию садовых отходов.