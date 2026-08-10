UA / RU
rbc.ua
Последние новости
14:46 Полезное
Успейте до сентября: эксперт назвал два растения, которые нужно обрезать в саду
14:04 Тренды
Не морщины: эти 5 ошибок в гардеробе могут визуально прибавлять вам возраст
13:22 Люди
"Содрала бампер, а он сказал...": женщины назвали реальные признаки эмоционально зрелого мужчины
12:40 Вкусно
И не нужно покупать в магазине: быстрый рецепт домашнего кваса за три часа
12:00 Гороскопы
Таро-гороскоп на неделю: кому пророчат финансовый прорыв, а кому - любовные драмы
11:36 Полезное
Из-за этих 5 ошибок летом ваша одежда теряет цвет и свежесть
10:44 Тренды
Что читать в 2026 году: 5 главных книг для каждого украинца
10:14 Вкусно
Рецепт маринада, который ищут все: готовим маринованные огурцы "как из супермаркета"
09:19 Полезное
Не упустите момент: три главных признака, что баклажаны пора срывать с грядки
08:16 Тренды
Хитрая головоломка со спичками: переставьте только одну и исправьте уравнение
Все новости
Главная Полезное Успейте до сентября: эксперт назвал два растения, которые нужно обрезать в саду
Полезное 10 августа 2026 · 14:46

Успейте до сентября: эксперт назвал два растения, которые нужно обрезать в саду

Что обязательно нужно обрезать на участке в конце лета
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Успейте до сентября: эксперт назвал два растения, которые нужно обрезать в саду

Какие растения нужно обрезать до осени (фото: magnific)

Август является идеальным временем для подготовки участка к прохладному сезону. Известный эксперт по садоводству Монти Дон отмечает, что выполнение нескольких простых задач обеспечит здоровый вид растений в следующем году.

Какие два растения важно обрезать до осени, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.

Правила обрезки лаванды

Если не провести обрезку в конце лета, кусты лаванды станут жесткими и потеряют аккуратную форму. Лучшее время для этой процедуры наступает тогда, когда цветы начинают увядать. В зависимости от сорта этот период может длиться от середины лета до конца августа.

Не стоит ждать образования семян или полного потемнения цветов. Ранняя обрезка дает растению максимум времени для восстановления и роста перед зимой. Эксперт советует обрезать куст достаточно сильно для придания компактной формы, но обязательно оставлять новые побеги на каждом стебле. Из голой старой древесины лаванда обычно не отрастает.

Новые побеги быстро разовьются, создадут привлекательный защитный покров на зиму и станут основой для обильного цветения в следующем году. При ежегодной правильной обрезке куст лаванды может полноценно жить и цвести более десяти лет.

Формирование живых изгородей

Август также является безопасным и благоприятным периодом для стрижки живых изгородей, поскольку большинство птиц уже покинули свои гнезда.

Летняя обрезка дает гораздо более медленное отрастание новых ветвей по сравнению с зимней. Благодаря этому кусты сохранят заданную высоту и форму до конца года.

Монти Дон рекомендует придерживаться такого алгоритма во время стрижки:

  • Начинайте обрезку по бокам, делая легкий скос сверху вниз. Это гарантирует, что нижняя часть не будет затенена верхними ветвями, и куст остается равномерно густым до самой земли.
  • Для идеально ровного среза верхушки натяните веревку между колышками и используйте ее как четкий ориентир.

Срезанные ветки листопадных пород можно измельчить и добавить в компостную яму, а остатки вечнозеленых растений лучше отправить на специальную утилизацию садовых отходов.

Кстати, недавно известный садовник раскрыл хитрый приём с забором.

Теги: Сад и огород Советы
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Не упустите момент: три главных признака, что баклажаны пора срывать с грядки Полезное Не упустите момент: три главных признака, что баклажаны пора срывать с грядки
Опасный Марс сменит знак Зодиака: у кого начнется новая жизнь и кому не повезет
Опасный Марс сменит знак Зодиака: у кого начнется новая жизнь и кому не повезет Гороскопы
Известный садовник раскрыл хитрый прием с забором: ваш двор будет казаться больше
Известный садовник раскрыл хитрый прием с забором: ваш двор будет казаться больше Полезное
Больше интересного
Хитрая головоломка со спичками: переставьте только одну и исправьте уравнение Хитрая головоломка со спичками: переставьте только одну и исправьте уравнение Полина Кузенко · 10 августа 2026, 08:16
Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы "МастерШеф" Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы "МастерШеф" Наталия Крижановская · 09 августа 2026, 16:36
Черная полоса заканчивается: три знака Зодиака, которым наконец-то станет легче Черная полоса заканчивается: три знака Зодиака, которым наконец-то станет легче Наталия Крижановская · 08 августа 2026, 19:19
Не морщины: эти 5 ошибок в гардеробе могут визуально прибавлять вам возраст Не морщины: эти 5 ошибок в гардеробе могут визуально прибавлять вам возраст Катерина Собкова · 10 августа 2026, 14:04