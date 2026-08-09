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Главная Вкусно Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы "МастерШеф"
Вкусно 09 августа 2026 · 16:36

Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы "МастерШеф"

Эту сочную шаурму захочется готовить снова и снова
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы "МастерШеф"

Домашняя шаурма с курицей, овощами и картофелем (коллаж: Styler)

Если любите шаурму, но хотите приготовить ее дома из нормальных продуктов, этот рецепт точно стоит внимания. Здесь нет ничего сложного: курицу нужно хорошо замариновать, сделать быстрый маринованный лук, нежный йогуртовый соус и добавить хрустящий картофель.

Styler со ссылкой на Facebook победительницы 12-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Валерии Матрохиной рассказывает, как приготовить сочную домашнюю шаурму, которая легко может стать любимым ужином всей семьи.

Основной ингредиент - курица

Для курицы понадобится 400-450 г куриного бедра без кости. По желанию его можно заменить комом, но со бедром шаурма получится более сочным.

Мясо следует смешать с 2 столовыми ложками густого греческого йогурта, столовой ложкой оливкового масла и соком половины лимона.

Добавьте по чайной ложке копченой и сладкой паприки, чайную ложку молотой звезды, половину чайной ложки кориандра, половину чайной ложки чесночного порошка, соль и черный перец.

Хорошо перемешайте курицу с маринадом и оставьте хотя бы 30 минут. Если есть время, можно поставить ее в холодильник на несколько часов - так мясо станет еще ароматнее.

Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы &quot;МастерШеф&quot;Курицу желательно подержать в маринаде хотя бы полчаса (скриншот)

После этого обжарьте курицу до готовности на хорошо разогретой сковороде. Готовое мясо нашинкуйте небольшими кусочками.

Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы &quot;МастерШеф&quot;Обжарьте курицу до румяной корочки (скриншот)

Секреты, которые сделают шаурму особенной

Теперь можно заняться начинкой.

Для маринованного лука:

  • нарежьте тонкими полукольцами крупную красную луковицу,
  • добавьте 2 столовые ложки лимонного сока,
  • столовую ложку яблочного уксуса,
  • половину чайной ложки соли,
  • столовую ложку меда,
  • черный перец,
  • большой пучок измельченной петрушки.

Перемешайте и оставьте мариноваться.

Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы &quot;МастерШеф&quot;Маринованный лук - универсальный рецепт (скриншот)

Для соуса:

  • мешайте 200 г густого греческого йогурта,
  • один небольшой натертый зубчик чеснока,
  • столовую ложку лимонного сока,
  • немного цедры половины лимона,
  • 1–2 столовых ложки измельченной петрушки.
  • соль и чёрный перец (если любите острые вкусы, положите чайную ложку шрирачи).

Отдельно приготовьте картофель:

  • 2–3 картофелины нарежьте небольшими кусочками,
  • добавьте столовую ложку оливкового масла,
  • чайную ложку копченой паприки,
  • половину чайной ложки чесночного порошка,
  • соль.

Запечь или обжарить до румяной корочки.

Финишная прямая - как собрать шаурму

Теперь осталось собрать шаурму.

Возьмите питу или лаваш, выложите соус, кусочки сочной курицы, картофель, два нарезанных помидора, маринованные огурчики и лук.

Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы &quot;МастерШеф&quot;Сочная шаурма почти готова (скриншот)

Для особой корочки (не обязательно но вкусно!):

  • смешайте 3 столовые ложки растительного масла,
  • 2 столовые ложки томатной пасты,
  • щепотку соли.

Смажьте этой смесью готовую шаурму снаружи.

Заверните лаваш и поджарьте шаурму на сухой сковороде или гриле с обеих сторон, чтобы он стал румяным и хрустящим.

Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы &quot;МастерШеф&quot;Смажьте соусом лаваш - получите румяную душистую корочку (скриншот)

В результате получается очень сочная домашняя шаурма с пряной курицей, хрустящим картофелем, свежими овощами, пикантным луком и нежным чесночным соусом. Ее лучше есть сразу, пока лаваш еще горячий и хрустящий.

Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы &quot;МастерШеф&quot;Домашняя сочная шаурма с курицей и картофелем готова - приятного! (скриншот)

Ранее Styler поделился интересными рецептами того, что можно приготовить из 5 продуктов, которые всегда есть под рукой.

Теги: шаурма Рецепты
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