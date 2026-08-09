Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы "МастерШеф"

Если любите шаурму, но хотите приготовить ее дома из нормальных продуктов, этот рецепт точно стоит внимания. Здесь нет ничего сложного: курицу нужно хорошо замариновать, сделать быстрый маринованный лук, нежный йогуртовый соус и добавить хрустящий картофель.

Styler со ссылкой на Facebook победительницы 12-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Валерии Матрохиной рассказывает, как приготовить сочную домашнюю шаурму, которая легко может стать любимым ужином всей семьи.

Основной ингредиент - курица

Для курицы понадобится 400-450 г куриного бедра без кости. По желанию его можно заменить комом, но со бедром шаурма получится более сочным.

Мясо следует смешать с 2 столовыми ложками густого греческого йогурта, столовой ложкой оливкового масла и соком половины лимона.

Добавьте по чайной ложке копченой и сладкой паприки, чайную ложку молотой звезды, половину чайной ложки кориандра, половину чайной ложки чесночного порошка, соль и черный перец.

Хорошо перемешайте курицу с маринадом и оставьте хотя бы 30 минут. Если есть время, можно поставить ее в холодильник на несколько часов - так мясо станет еще ароматнее.

Курицу желательно подержать в маринаде хотя бы полчаса (скриншот)

После этого обжарьте курицу до готовности на хорошо разогретой сковороде. Готовое мясо нашинкуйте небольшими кусочками.

Обжарьте курицу до румяной корочки (скриншот)

Секреты, которые сделают шаурму особенной

Теперь можно заняться начинкой.

Для маринованного лука:

нарежьте тонкими полукольцами крупную красную луковицу,

добавьте 2 столовые ложки лимонного сока,

столовую ложку яблочного уксуса,

половину чайной ложки соли,

столовую ложку меда,

черный перец,

большой пучок измельченной петрушки.

Перемешайте и оставьте мариноваться.

Маринованный лук - универсальный рецепт (скриншот)

Для соуса:

мешайте 200 г густого греческого йогурта,

один небольшой натертый зубчик чеснока,

столовую ложку лимонного сока,

немного цедры половины лимона,

1–2 столовых ложки измельченной петрушки.

соль и чёрный перец (если любите острые вкусы, положите чайную ложку шрирачи).

Отдельно приготовьте картофель:

2–3 картофелины нарежьте небольшими кусочками,

добавьте столовую ложку оливкового масла,

чайную ложку копченой паприки,

половину чайной ложки чесночного порошка,

соль.

Запечь или обжарить до румяной корочки.

Финишная прямая - как собрать шаурму

Теперь осталось собрать шаурму.

Возьмите питу или лаваш, выложите соус, кусочки сочной курицы, картофель, два нарезанных помидора, маринованные огурчики и лук.

Сочная шаурма почти готова (скриншот)

Для особой корочки (не обязательно но вкусно!):

смешайте 3 столовые ложки растительного масла,

2 столовые ложки томатной пасты,

щепотку соли.

Смажьте этой смесью готовую шаурму снаружи.

Заверните лаваш и поджарьте шаурму на сухой сковороде или гриле с обеих сторон, чтобы он стал румяным и хрустящим.

Смажьте соусом лаваш - получите румяную душистую корочку (скриншот)

В результате получается очень сочная домашняя шаурма с пряной курицей, хрустящим картофелем, свежими овощами, пикантным луком и нежным чесночным соусом. Ее лучше есть сразу, пока лаваш еще горячий и хрустящий.

Домашняя сочная шаурма с курицей и картофелем готова - приятного! (скриншот)