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Главная Вкусно Вместо обычной "Шубы": этот салат со свеклой и крабовыми палочками станет вашим фирменным
Вкусно 09 августа 2026 · 10:41

Вместо обычной "Шубы": этот салат со свеклой и крабовыми палочками станет вашим фирменным

Салат получил название "Пальто" и точно понравится вашим гостям
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Вместо обычной "Шубы": этот салат со свеклой и крабовыми палочками станет вашим фирменным

Трендовый салат "Пальто" (коллаж: Styler)

Салат "Шуба" - это уже классика, которую все знают и любят. Но есть альтернатива, которая выглядит так же эффектно и готовится слоями, только вместо сельди - крабовые палочки.

Рецептом салата "Пальто" делится Styler со ссылкой на видео из Instagram фудблогера Анастасии Царевой.

Главный секрет вкуса

Большинство готовят салаты с вареной свеклой. Но Анастасия настаивает - нужно добавлять исключительно запеченную.

Она слаще, насыщеннее и не дает лишней влаги. Вареная свекла, говорит она, "не то пальто".

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • твердый сыр
  • вареные яйца
  • запеченная свекла
  • майонез
  • маринованный лук (лук, соль, уксус, сахар, сушеная зелень).

Приготовление

Салат выкладывается слоями. Поэтому возьмите прозрачные формы или удобные салатники, чтобы потом не перекладывать блюдо во что-то другое.

На дно формы идет первый слой - тонкая сеточка майонеза. Затем выложите мелко нарезанные крабовые палочки. Сверху маринованный лук и еще один слой майонеза, но слишком "заливать" салат соусом не нужно.

Далее следуют яйца, натертые на мелкой терке, соль и перец по вкусу, снова майонез. Затем натертый твердый сыр и снова майонез.

Завершает все натертая запеченная свекла и финальная "сеточка" майонеза сверху.

Готовый салат лучше накрыть и отправить в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся.

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