Вместо обычной "Шубы": этот салат со свеклой и крабовыми палочками станет вашим фирменным

Салат "Шуба" - это уже классика, которую все знают и любят. Но есть альтернатива, которая выглядит так же эффектно и готовится слоями, только вместо сельди - крабовые палочки.
Рецептом салата "Пальто" делится Styler со ссылкой на видео из Instagram фудблогера Анастасии Царевой.
Главный секрет вкуса
Большинство готовят салаты с вареной свеклой. Но Анастасия настаивает - нужно добавлять исключительно запеченную.
Она слаще, насыщеннее и не дает лишней влаги. Вареная свекла, говорит она, "не то пальто".
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- твердый сыр
- вареные яйца
- запеченная свекла
- майонез
- маринованный лук (лук, соль, уксус, сахар, сушеная зелень).
Приготовление
Салат выкладывается слоями. Поэтому возьмите прозрачные формы или удобные салатники, чтобы потом не перекладывать блюдо во что-то другое.
На дно формы идет первый слой - тонкая сеточка майонеза. Затем выложите мелко нарезанные крабовые палочки. Сверху маринованный лук и еще один слой майонеза, но слишком "заливать" салат соусом не нужно.
Далее следуют яйца, натертые на мелкой терке, соль и перец по вкусу, снова майонез. Затем натертый твердый сыр и снова майонез.
Завершает все натертая запеченная свекла и финальная "сеточка" майонеза сверху.
Готовый салат лучше накрыть и отправить в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся.
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