Замість звичайної "Шуби": цей салат з буряком і крабовими паличками стане вашим фірмовим

Салат "Шуба" - це вже класика яку всі знають і люблять. Але є альтернатива, яка виглядає так само ефектно і готується шарами, тільки замість оселедця - крабові палички.

Рецептом салату "Пальто" ділиться Styler з посиланням на відео з Instagram фудблогерки Анастасії Царьової.

Головний секрет смаку

Більшість готують салати з вареним буряком. Але Анастасія наполягає - потрібно додавати виключно печений.

Він солодший, насиченіший і не дає зайвої вологи. Варений буряк, каже вона, "не те пальто".

Інгредієнти:

крабові палички

твердий сир

варені яйця

печений буряк

майонез

маринована цибуля (цибуля, сіль, оцет, цукор, сушена зелень).

Приготування

Салат викладається шарами. Тому візьміть прозорі форми або ж зручні салатники, аби потім не перекладати страву в щось інше.

На дно форми йде перший шар - тонка сіточка майонезу. Потім викладіть дрібно нарізані крабові палички. Зверху маринована цибуля і ще один шар майонезу, але надто "заливати" салат соусом не треба.

Далі йдуть яйця, натерті на дрібній тертці, сіль і перець за смаком, знову майонез. Потім натертий твердий сир і знову майонез.

Завершує все натертий печений буряк і фінальна "сіточка" майонезу зверху.

Готовий салат краще накрити й відправити в холодильник на кілька годин, щоб він настоявся.