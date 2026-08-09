Замість звичайної "Шуби": цей салат з буряком і крабовими паличками стане вашим фірмовим

Салат "Шуба" - це вже класика яку всі знають і люблять. Але є альтернатива, яка виглядає так само ефектно і готується шарами, тільки замість оселедця - крабові палички.
Рецептом салату "Пальто" ділиться Styler з посиланням на відео з Instagram фудблогерки Анастасії Царьової.
Головний секрет смаку
Більшість готують салати з вареним буряком. Але Анастасія наполягає - потрібно додавати виключно печений.
Він солодший, насиченіший і не дає зайвої вологи. Варений буряк, каже вона, "не те пальто".
Інгредієнти:
- крабові палички
- твердий сир
- варені яйця
- печений буряк
- майонез
- маринована цибуля (цибуля, сіль, оцет, цукор, сушена зелень).
Приготування
Салат викладається шарами. Тому візьміть прозорі форми або ж зручні салатники, аби потім не перекладати страву в щось інше.
На дно форми йде перший шар - тонка сіточка майонезу. Потім викладіть дрібно нарізані крабові палички. Зверху маринована цибуля і ще один шар майонезу, але надто "заливати" салат соусом не треба.
Далі йдуть яйця, натерті на дрібній тертці, сіль і перець за смаком, знову майонез. Потім натертий твердий сир і знову майонез.
Завершує все натертий печений буряк і фінальна "сіточка" майонезу зверху.
Готовий салат краще накрити й відправити в холодильник на кілька годин, щоб він настоявся.
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