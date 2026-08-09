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Смачно 09 серпня 2026 · 10:41

Замість звичайної "Шуби": цей салат з буряком і крабовими паличками стане вашим фірмовим

Салат отримав назву "Пальто" і він точно сподобається вашим гостям
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Замість звичайної "Шуби": цей салат з буряком і крабовими паличками стане вашим фірмовим

Трендовий салат "Пальто" (колаж: Styler)

Салат "Шуба" - це вже класика яку всі знають і люблять. Але є альтернатива, яка виглядає так само ефектно і готується шарами, тільки замість оселедця - крабові палички.

Рецептом салату "Пальто" ділиться Styler з посиланням на відео з Instagram фудблогерки Анастасії Царьової.

Головний секрет смаку

Більшість готують салати з вареним буряком. Але Анастасія наполягає - потрібно додавати виключно печений.

Він солодший, насиченіший і не дає зайвої вологи. Варений буряк, каже вона, "не те пальто".

Інгредієнти:

  • крабові палички
  • твердий сир
  • варені яйця
  • печений буряк
  • майонез
  • маринована цибуля (цибуля, сіль, оцет, цукор, сушена зелень).

Приготування

Салат викладається шарами. Тому візьміть прозорі форми або ж зручні салатники, аби потім не перекладати страву в щось інше.

На дно форми йде перший шар - тонка сіточка майонезу. Потім викладіть дрібно нарізані крабові палички. Зверху маринована цибуля і ще один шар майонезу, але надто "заливати" салат соусом не треба.

Далі йдуть яйця, натерті на дрібній тертці, сіль і перець за смаком, знову майонез. Потім натертий твердий сир і знову майонез.

Завершує все натертий печений буряк і фінальна "сіточка" майонезу зверху.

Готовий салат краще накрити й відправити в холодильник на кілька годин, щоб він настоявся.

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