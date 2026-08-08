7 романтичних комедій "нульових", які хочеться передивлятися знову і знову

Ромкоми "нульових" це окремий вид кінематографічних скарбів . Тут герої випадково закохуються, потрапляють у безглузді ситуації, сваряться, миряться і майже завжди залишають після себе гарний настрій.

Styler зібрав 7 романтичних комедій 2000-х, які й сьогодні чудово підходять для легкого вечірнього перегляду.

"Та, що замерзла з Маямі" (New in Town)

Успішна Люсі звикла до Маямі та життя за власними правилами, але робота приводить її до маленького засніженого містечка в Міннесоті. Спочатку вона мріє лише якнайшвидше виконати завдання й повернутися додому, однак місцеві жителі та знайомство з Тедом поступово змінюють її плани.

Дуже затишна комедія про те, як іноді зовсім неочікуване місце може стати своїм.

"Кохання та інші неприємності" (Failure to Launch)

Тріппу вже за тридцять, але з батьківського дому він з'їжджати не збирається. Втомлені від такого сусідства батьки наймають жінку, яка має закохати в себе їхнього сина та непомітно підштовхнути його до самостійності.

Звичайно, продуманий план починає розвалюватися саме тоді, коли між героями виникають не заплановані, а цілком справжні почуття.

"Пригоди у Вегасі" (What Happens in Vegas)

Випадкове знайомство Джой і Джека у Лас-Вегасі закінчується шаленим вечором, після якого вони прокидаються одруженими. Швидко розлучитися не виходить через великий виграш, на який претендують обоє, тож героям доводиться певний час зображати справжнє подружжя.

Замість сімейної ідилії починається весела війна, в якій кожен намагається першим довести іншого до втечі.

"Щось та віддаси" (Something's Gotta Give)

Переконаний холостяк Гаррі зустрічається виключно з молодими жінками й зовсім не планує змінювати звички. Та через проблеми зі здоров'ям він змушений провести деякий час поруч з Ерікою - матір'ю своєї молодої коханої, успішною драматургинею та жінкою, яка спочатку страшенно його дратує.

Саме з цієї неприязні виростає одна з найтепліших історій про кохання, яке може застати зненацька у будь-якому віці.

"Ходять чутки" (Rumor Has It...)

Сара приїжджає на весілля сестри й дізнається сімейну таємницю: історія її матері та бабусі могла бути пов'язана зі знаменитим "Випускником". Вона вирішує докопатися до правди й знаходить чоловіка, який знав обох жінок значно ближче, ніж їй хотілося б.

Звичайне сімейне розслідування швидко перетворюється на романтичну плутанину, яка змушує Сару розібратися вже у власних почуттях.

"Ліцензія на весілля" (License to Wed)

Бен і Сейді готуються до весілля, але перед церемонією мають пройти незвичайний курс підготовки до шлюбу від преподобного Френка. Його завдання виявляються настільки дивними й виснажливими, що замість романтичного очікування весілля пара починає постійно сваритися.

І тепер їм доведеться з'ясувати, чи справді вони готові прожити разом не лише красивий день весілля, а й усе життя.

"Як все заплутано" (It's Complicated)

У Джейн є дорослі діти, улюблена справа та давно завершений шлюб, але одна зустріч із колишнім чоловіком несподівано повертає між ними романтику. Є маленька проблема: він уже одружений, а сама Джейн паралельно починає зближуватися з привабливим архітектором Адамом.

Виходить кумедний любовний трикутник і дуже тепла історія про те, що особисте життя може раптово перевернутися догори дриґом у будь-якому віці.