Що приготувати з продуктів, які завжди є вдома: 5 простих ідей від шеф-кухаря

Часто здається, що в холодильнику нічого немає. Але якщо придивитися, майже завжди знайдуться яйця, рис, цибуля, капуста, борошно або шматок хліба.
Шеф-кухар Олександр Огроднік розповів Styler, що саме з цих простих продуктів можна приготувати страви, які не поступаються ресторанним.
Яйця
Якщо у вас вдома є яйця, приготуйте намазку на хліб із крем-сиром, авокадо та маринованим огірком.
М’які яйця, крем-сир і трохи французької гірчиці роблять звичайний бутерброд повноцінним сніданком або перекусом.
Що ще можна приготувати:
- омлет;
- шакшуку;
- яєчний салат;
- фаршировані яйця;
- фритату з овочами.
Порада шефа: варіть яйця 6–7 хвилин після закипання - жовток залишиться кремовим і зробить будь-яку намазку значно ніжнішою.
Цибуля
Замість звичайної маринованої цибулі спробуйте малинову мариновану цибулю.
Малина додає легку фруктову кислинку, а гарячий маринад прибирає різкість, тому така цибуля чудово підходить до м’яса, бургерів, салатів і навіть звичайної картоплі.
Що ще можна приготувати з цибулі:
- швидку мариновану цибулю;
- карамелізовану цибулю;
- цибулевий конфіт;
- соус до м’яса;
- цибулевий суп.
Порада шефа: якщо заливаєте цибулю гарячим маринадом, вона стане м’якшою на смак і не залишить різкого післясмаку.
Цвітна капуста
Багато хто просто відварює її, хоча найкращий смак вона розкриває після запікання.
Спробуйте запечену цвітну капусту із зеленим соусом на основі тахіні, зелені та місо-пасти.
Після духовки капуста стає солодшою, а соус додає насиченості.
Ось як готувати:
Цвітну капусту відваріть у добре підсоленій воді 10 хвилин.
Збризніть олією і відправляйте в духовку на режим гриль при 200–220°C на 15–20 хвилин, до гарного рум’яного кольору.
Приготуйте соус.
Для соусу візьміть:
- 5 г кропу
- 5 г петрушки
- 5 г кінзи
- 25 г тахіні
- 10 г лимонного соку
- 15 г місо пасти
- 1 зубчик часнику (~5 г)
- чилі (за смаком)
- 50–70 г води
Всі інгредієнти мілко порізати або перебити до консистенції соусу він має бути кремовий але текучий.
Фінал: гарячу, рум’яну капусту поливаєте соусом і все.
Це один з тих варіантів, коли корисна їжа стає реально смачною, а не просто "треба з’їсти".
Що ще можна приготувати:
- крем-суп;
- овочеві оладки;
- запіканку;
- пюре;
- обсмажену капусту зі спеціями.
Порада шефа: перед запіканням відваріть суцвіття 8–10 хвилин у добре підсоленій воді - всередині вони залишаться ніжними, а зовні швидко підрум’яняться.
Борошно
Навіть із чотирьох інгредієнтів можна приготувати домашній багет без замісу.
Потрібні лише борошно, вода, дріжджі та сіль. Більшу частину часу тісто просто підходить, а результат - хрустка скоринка й м’якушка, як у пекарні.
Що ще можна приготувати:
фокачу;
піцу;
домашні булочки;
коржі на сковороді;
хлібні палички.
Порада шефа: не додавайте багато борошна під час формування. Чим вологіше тісто, тим більш пористим і повітряним буде хліб.
Рис
Якщо вдома є рис, не обмежуйтеся лише гарніром.
Спробуйте ніжну рисову кашу на молоці зі збитими вершками. Вона виходить легкою, повітряною і більше схожа на десерт, ніж на звичайну кашу.
Що ще можна приготувати:
смажений рис із яйцем;
різото;
рисовий пудинг;
рисові котлети;
салат із вареним рисом та овочами.
Порада шефа: спочатку дайте рису увібрати воду, а вже потім додавайте гаряче молоко. Так зерно рівномірно приготується, а каша стане кремовою.
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