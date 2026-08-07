Яка ти нова українська пісня: проходь тест і слухай хіт свого настрою

Іноді одна пісня потрапляє в настрій настільки точно, ніби її написали спеціально для тебе. І цього тижня українські зірки потішили гучними прем'єрами, серед яких точно знайдеться саме такий трек.

Проходь тест від Styler, відповідай на п'ять простих питань та дізнайся, яка нова українська пісня розкриє твій настрій.

Питання

1. Який у тебе настрій останнім часом?

А. Спокійний: хочеться просто жити й нікому нічого не доводити.

хочеться просто жити й нікому нічого не доводити. Б. Закоханий: серце явно взяло керування на себе.

серце явно взяло керування на себе. В. Нічний: забагато думаю і замало сплю.

забагато думаю і замало сплю. Г. Рішучий: якщо щось закінчилося, час рухатися далі.

якщо щось закінчилося, час рухатися далі. Д. Мінливий: сьогодні я можу все, а завтра хочеться сховатися від світу.

2. Що ти робиш, коли життя раптом іде не за планом?

А. Шукаю тишу і намагаюся почути себе.

і намагаюся почути себе. Б. Слухаю серце , навіть якщо логіка категорично проти.

, навіть якщо логіка категорично проти. В. Телефоную або пишу людині , якої мені зараз бракує.

, якої мені зараз бракує. Г. Приймаю ситуацію і прокладаю новий маршрут.

і прокладаю новий маршрут. Д. Нагадую собі щось гарне і що навіть поганий період колись закінчиться.

3. Який вечір зараз для тебе ідеальний?

А. Захід сонця , природа, багато повітря і жодного поспіху.

, природа, багато повітря і жодного поспіху. Б. Побачення , після якого хочеться ще годину гуляти без причини.

, після якого хочеться ще годину гуляти без причини. В. Ніч, навушники , улюблений голос і повідомлення "ти не спиш?".

, улюблений голос і повідомлення "ти не спиш?". Г. Спонтанно кудись втекти й залишити зайве позаду.

й залишити зайве позаду. Д. Сісти за кермо, увімкнути музику й просто їхати туди, куди хочеться.

4. Яка фраза зараз для тебе найближча?

А. "Скільки фейків, але ти не з тих".

"Скільки фейків, але ти не з тих". Б. "Я розслабилась вперше за життя і повірила знов в почуття".

"Я розслабилась вперше за життя і повірила знов в почуття". В. "Будь зі мною назавжди".

"Будь зі мною назавжди". Г. "Наш Боїнг давно сів".

"Наш Боїнг давно сів". Д. "Я є крила, я є мрія, я є серце, що не спить".

5. Якби твоє життя було кліпом, що було б у фінальному кадрі?

А. Дивишся вперед і нарешті нікуди не поспішаєш.

Дивишся вперед і нарешті нікуди не поспішаєш. Б . Камера віддаляється, а ти залишаєшся поруч із тим, кого обрало серце.

. Камера віддаляється, а ти залишаєшся поруч із тим, кого обрало серце. В . Телефон світиться в темряві, а ти все ще чекаєш на дзвінок.

. Телефон світиться в темряві, а ти все ще чекаєш на дзвінок. Г . Ти залишаєш старий маршрут позаду й обираєш новий.

. Ти залишаєш старий маршрут позаду й обираєш новий. Д. Ти сідаєш за кермо і вирішуєш, куди їхати далі .

Тепер рахуй, якої літери у тебе найбільше, і знаходь свою пісню.

Більшість варіантів "А"

МУАЯД, "Ти одна"

Цей трек для тих, кому хочеться менше штучного галасу і більше справжніх почуттів. Без необхідності комусь щось доводити, змагатися чи грати роль. Пісня дарує особливий романтичний настрій, в який хочеться пірнути з головою.

Більшість варіантів "Б"

Тіна Кароль, "Хороший"

Ця пісня про настрій, коли серце говорить голосніше за все інше. Можна скільки завгодно шукати логіку, аналізувати почуття й влаштовувати їм внутрішній "допит", але відповідь вже давно відома.

Більшість варіантів "В"

Golubenko, "Мелатонін"

А ця пісня про людину нічних думок. Тих, які вдень здаються дрібницями, а після опівночі раптом займають усю голову. І часом достатньо одного знайомого голосу, щоб світ знову став трохи спокійнішим.

Більшість варіантів "Г"

DOROFEEVA, "747"

Такий трек підійде тим, хто вже точно зрозумів: настав час змінювати маршрут. Ти можеш довго намагатися врятувати те, що колись було важливим, але в якийсь момент відчуваєш, що деякі історії потрібно не ремонтувати, а завершувати.

Більшість варіантів "Д"

KEKELIA, "Віра"

Часом нас всіх може добряче підкидати на внутрішніх гойдалках: сьогодні здається, що підкориш світ, а завтра хочеться поставити все на паузу. Але навіть у такі моменти всередині залишається те, на що можна спертися. Для KEKELIA ключем до пісні стала проста фраза: "Згадай своє ім’я. Віра".

Тож цей трек стане нагадуванням, що напрямок зрештою обираєш ти сама. І навіть після складного періоду можна рушити далі.