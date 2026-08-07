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Тренды 07 августа 2026 · 18:49

Какая ты новая украинская песня: проходи тест и слушай хит своего настроения

Среди этих новинок точно найдется идеальный трек на выходные
Полина Кузенко Полина Кузенко Руководитель проекта Styler
Какая ты новая украинская песня: проходи тест и слушай хит своего настроения

Звезды представили новые треки (коллаж: Styler)

Иногда одна песня попадает в настроение настолько точно, как будто ее написали специально для тебя. И на этой неделе украинские звезды порадовали громкими премьерами, среди которых точно найдется именно такой трек.

Проходи тест от Styler, отвечай на пять простых вопросов и узнай, какая новая украинская песня раскроет твое настроение.

Вопрос

1. Какое у тебя настроение в последнее время?

  • А. Спокойное: хочется просто жить и никому ничего не доказывать.
  • Б. Влюбленное: сердце явно взяло управление на себя.
  • В. Ночное: слишком много думаю и мало сплю.
  • Г. Решительное: если что-то закончилось, пора двигаться дальше.
  • Д. Переменчивое: сегодня я могу все, а завтра хочется спрятаться от мира.

2. Что ты делаешь, когда жизнь вдруг идет не по плану?

  • А. Ищу тишину и стараюсь услышать себя.
  • Б. Слушаю сердце, даже если логика категорически против.
  • В. Звоню или пишу человеку, которого мне сейчас не хватает.
  • Г. Принимаю ситуацию и прокладываю новый маршрут.
  • Д. Напоминаю себе о чем-то хорошем и что даже плохой период когда-нибудь закончится.

3. Какой вечер сейчас для тебя идеальный?

  • А. Закат, природа, много воздуха и никакой спешки.
  • Б. Свидание, после которого хочется еще час гулять без причины.
  • В. Ночь, наушники, любимый голос и сообщение "ты не спишь?".
  • Г. Спонтанно куда-то убежать и оставить лишнее сзади.
  • Д. Сесть за руль, включить музыку и просто ехать туда, куда хочется.

4. Какая фраза сейчас для тебя ближе?

  • А. "Скільки фейків, але ти не з тих".
  • Б. "Я розслабилась вперше за життя і повірила знов в почуття".
  • В. "Будь зі мною назавжди".
  • Г. "Наш Боїнг давно сів".
  • Д. "Я є крила, я є мрія, я є серце, що не спить".

5. Если бы твоя жизнь была клипом, что было бы в финальном кадре?

  • А. Смотришь вперед и наконец никуда не торопишься.
  • Б. Камера отдаляется, а ты остаешься рядом с тем, кого выбрало сердце.
  • В. Телефон светится в темноте, а ты все еще ждешь звонка.
  • Г. Ты оставляешь старый маршрут сзади и выбираешь новый.
  • Д. Ты садишься за руль и решаешь, куда ехать дальше.

Теперь считай, какой буквы у тебя больше всего, и находи свою песню.

Большинство вариантов "А"

МУАЯД, "Ти одна"

Этот трек для тех, кому хочется меньше искусственной шумихи и больше настоящих чувств. Без необходимости кому-то доказывать, соревноваться или играть роль. Песня дарит особое романтическое настроение, в которое хочется нырнуть с головой.

Большинство вариантов "Б"

Тина Кароль, "Хороший"

Эта песня о настроении, когда сердце говорит громче всего остального. Можно сколько угодно искать логику, анализировать чувства и устраивать им внутренний "допрос", но ответ уже давно известен.

Большинство вариантов "В"

Golubenko, "Мелатонін"

А эта песня о человеке ночных мыслей. Тех, которые днем кажутся пустяками, а после полуночи вдруг занимают всю голову. И иногда достаточно одного знакомого голоса, чтобы мир снова стал немного спокойнее.

Большинство вариантов "Г"

DOROFEEVA, "747"

Такой трек подойдет тем, кто уже точно понял: пора менять маршрут. Ты можешь долго пытаться спасти то, что когда-то было важно, но в какой-то момент осознаешь, что некоторые истории нужно не ремонтировать, а завершать.

Большинство вариантов "Д"

KEKELIA, "Віра"

Иногда нас всех может изрядно подбрасывать на внутренних качелях: сегодня кажется, что покоришь мир, а завтра хочется поставить все на паузу. Но даже в такие моменты внутри остается то, на что можно опереться. Для KEKELIA ключом к песне стала простая фраза: "Згадай своє ім’я. Віра".

Этот трек станет напоминанием, что направление в конце-концов выбираешь ты сама. И даже после сложного периода можно двинуться дальше.

К слову, ранее Styler называл 8 самых громких скандалов с Потапом.

Теги: Тина Кароль Надя Дорофеева Музыка Песни
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