Какая ты новая украинская песня: проходи тест и слушай хит своего настроения

Иногда одна песня попадает в настроение настолько точно, как будто ее написали специально для тебя. И на этой неделе украинские звезды порадовали громкими премьерами, среди которых точно найдется именно такой трек.

Проходи тест от Styler, отвечай на пять простых вопросов и узнай, какая новая украинская песня раскроет твое настроение.

Вопрос

1. Какое у тебя настроение в последнее время?

А. Спокойное: хочется просто жить и никому ничего не доказывать.

хочется просто жить и никому ничего не доказывать. Б. Влюбленное: сердце явно взяло управление на себя.

сердце явно взяло управление на себя. В. Ночное: слишком много думаю и мало сплю.

слишком много думаю и мало сплю. Г. Решительное: если что-то закончилось, пора двигаться дальше.

если что-то закончилось, пора двигаться дальше. Д. Переменчивое: сегодня я могу все, а завтра хочется спрятаться от мира.

2. Что ты делаешь, когда жизнь вдруг идет не по плану?

А. Ищу тишину и стараюсь услышать себя.

и стараюсь услышать себя. Б. Слушаю сердце , даже если логика категорически против.

, даже если логика категорически против. В. Звоню или пишу человеку , которого мне сейчас не хватает.

, которого мне сейчас не хватает. Г. Принимаю ситуацию и прокладываю новый маршрут.

и прокладываю новый маршрут. Д. Напоминаю себе о чем-то хорошем и что даже плохой период когда-нибудь закончится.

3. Какой вечер сейчас для тебя идеальный?

А. Закат , природа, много воздуха и никакой спешки.

, природа, много воздуха и никакой спешки. Б. Свидание , после которого хочется еще час гулять без причины.

, после которого хочется еще час гулять без причины. В. Ночь, наушники , любимый голос и сообщение "ты не спишь?".

, любимый голос и сообщение "ты не спишь?". Г. Спонтанно куда-то убежать и оставить лишнее сзади.

и оставить лишнее сзади. Д. Сесть за руль, включить музыку и просто ехать туда, куда хочется.

4. Какая фраза сейчас для тебя ближе?

А. "Скільки фейків, але ти не з тих".

"Скільки фейків, але ти не з тих". Б. "Я розслабилась вперше за життя і повірила знов в почуття".

"Я розслабилась вперше за життя і повірила знов в почуття". В. "Будь зі мною назавжди".

"Будь зі мною назавжди". Г. "Наш Боїнг давно сів".

"Наш Боїнг давно сів". Д. "Я є крила, я є мрія, я є серце, що не спить".

5. Если бы твоя жизнь была клипом, что было бы в финальном кадре?

А. Смотришь вперед и наконец никуда не торопишься.

Смотришь вперед и наконец никуда не торопишься. Б. Камера отдаляется, а ты остаешься рядом с тем, кого выбрало сердце.

Камера отдаляется, а ты остаешься рядом с тем, кого выбрало сердце. В. Телефон светится в темноте, а ты все еще ждешь звонка.

Телефон светится в темноте, а ты все еще ждешь звонка. Г. Ты оставляешь старый маршрут сзади и выбираешь новый.

Ты оставляешь старый маршрут сзади и выбираешь новый. Д. Ты садишься за руль и решаешь, куда ехать дальше.

Теперь считай, какой буквы у тебя больше всего, и находи свою песню.

Большинство вариантов "А"

МУАЯД, "Ти одна"

Этот трек для тех, кому хочется меньше искусственной шумихи и больше настоящих чувств. Без необходимости кому-то доказывать, соревноваться или играть роль. Песня дарит особое романтическое настроение, в которое хочется нырнуть с головой.

Большинство вариантов "Б"

Тина Кароль, "Хороший"

Эта песня о настроении, когда сердце говорит громче всего остального. Можно сколько угодно искать логику, анализировать чувства и устраивать им внутренний "допрос", но ответ уже давно известен.

Большинство вариантов "В"

Golubenko, "Мелатонін"

А эта песня о человеке ночных мыслей. Тех, которые днем кажутся пустяками, а после полуночи вдруг занимают всю голову. И иногда достаточно одного знакомого голоса, чтобы мир снова стал немного спокойнее.

Большинство вариантов "Г"

DOROFEEVA, "747"

Такой трек подойдет тем, кто уже точно понял: пора менять маршрут. Ты можешь долго пытаться спасти то, что когда-то было важно, но в какой-то момент осознаешь, что некоторые истории нужно не ремонтировать, а завершать.

Большинство вариантов "Д"

KEKELIA, "Віра"

Иногда нас всех может изрядно подбрасывать на внутренних качелях: сегодня кажется, что покоришь мир, а завтра хочется поставить все на паузу. Но даже в такие моменты внутри остается то, на что можно опереться. Для KEKELIA ключом к песне стала простая фраза: "Згадай своє ім’я. Віра".

Этот трек станет напоминанием, что направление в конце-концов выбираешь ты сама. И даже после сложного периода можно двинуться дальше.