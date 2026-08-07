Муравьи исчезнут с огорода без "химии": 5 простых способов, которые действительно работают

Муравьи в огороде только кажутся безвредными. Но они могут портить урожай, переносить тлю и даже подавлять рост растений. К счастью, избавиться от нежелательных насекомых можно и без агрессивной химии - с помощью простых средств .

Styler собрал действенные народные способы борьбы с муравьями, которые помогут защитить грядки и сад.

Почему муравьи могут быть опасны

Несмотря на то, что муравьи играют важную роль в природе - разрыхляют почву, уничтожают некоторых вредителей и участвуют в естественных процессах, на огороде они нередко становятся проблемой.

Наибольшая опасность состоит в том, что муравьи "разводят" тлю, ведь питаются ее сладкими выделениями. Поэтому колонии тли быстро распространяются на овощные культуры, плодовые деревья и кустарники.

Кроме того, крупные муравейники у корней могут мешать нормальному развитию растений, а сами насекомые повреждают клубнику, морковь, тыкву, цветы и другие культуры.

Сода с сахаром

Обычная пищевая сода помогает бороться с муравьями благодаря своим свойствам.

Чтобы приготовить приманку, смешайте:

½ столовой ложки соды

½ столовой ложки сахарной пудры

около 2 столовых ложек воды.

Получившуюся смесь налейте в небольшие крышечки или плоские емкости и расставьте у муравьиных троп и мест, где больше всего насекомых.

Борная кислота

Этот способ считается одним из самых эффективных. Для приготовления раствора понадобятся:

5 г борной кислоты

стакан горячей воды

2 столовые ложки меда или сахара

еще около 1 литра воды.

Если нашли муравейник, полейте его вечером, когда насекомые возвращаются в гнездо. Если нет - разлейте смесь в небольшие емкости и оставьте у тропинок.

Важно: борную кислоту следует использовать с осторожностью, особенно если на участке есть маленькие дети или домашние животные.

Марганцовка

Раствор марганцовки помогает также сократить количество насекомых.

Сначала приготовьте концентрированный розовый раствор в 1 литре воды, затем разведите его примерно в 10 литрах воды. Полученной жидкостью полейте муравейники и места скопления насекомых.

Нашатырный спирт

Еще один популярный способ - раствор нашатырного спирта.

Для этого примерно 10 мл нашатыря растворите в 8-10 литрах воды и полейте землю вокруг грядок. Такой раствор помогает отпугивать муравьёв, а также может стать дополнительным источником азота для растений.

В то же время не стоит использовать его слишком часто, чтобы не навредить почве.

Уксус

Муравьи не любят резких запахов, поэтому уксус тоже может помочь.

Для опрыскивания растений достаточно развести 1 столовую ложку столового уксуса в 1 литре воды. Если используете уксусную эссенцию, ее нужно разводить значительно сильнее - примерно 1 столовую ложку на 10 литров воды.

Обработку можно повторять несколько раз до исчезновения насекомых.

Что еще поможет избавиться от муравьев

Кроме народных средств, следует устранить причины, по которым муравьи поселяются на участке:

регулярно уничтожайте тлю на растениях

убирайте остатки сладких плодов и ягод

не допускайте зарастание сорняками

своевременно разрыхляйте почву возле грядок.

Комплексный подход поможет надолго снизить количество муравьев и защитить будущий урожай без использования агрессивных химических препаратов.